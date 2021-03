Milwaukee - Los Milwaukee Bucks canjearon al alero reserva Torrey Craig a los Phoenix Suns el jueves por dinero en efectivo.

Los Bucks anunciaron este movimiento en medio de informes de que los Bucks también estaban adquiriendo al delantero P.J. Tucker y al base Rodions Kurucs de los Houston Rockets para el base D.J. Augustin y el delantero D.J. Wilson en un intercambio que también involucró selecciones de draft. ESPN informó primero sobre ambos movimientos.

Craig, Augustin y Wilson participaron en los calentamientos antes de la victoria de los Bucks en tiempo extra por 109-105 en Filadelfia el miércoles, pero no estuvieron con el equipo durante el partido.

Tucker publicó una foto en Instagram despidiéndose de Houston el jueves, pero no indicó adónde se dirigía.

“No encuentro las palabras para describir cuánto significa la ciudad de Houston para mí”, dijo Tucker en la publicación de Instagram. “La ciudad me abrazó desde el primer día y me robó el corazón con todo el amor que se me mostró”.

Craig, de 30 años, le da a Phoenix un jugador defensivo fuerte con experiencia en postemporada. El delantero de 6 pies 7 pulgadas promedió 5.4 puntos, 3.3 rebotes y 18.5 minutos la temporada pasada en su tercer año con Denver, pero nunca encontró un papel consistente en la rotación de los Bucks.

Jugó solo 18 partidos y promedió 2.5 puntos y 11.2 minutos. Craig se perdió nueve partidos de principios de temporada con la nariz rota y no jugó debido a la decisión del entrenador en 12 partidos.