Kyrie Irving y Luka Doncic volverán a intentarlo juntos en Dallas, y Draymond Green perseguirá más campeonatos con Stephen Curry en Golden State.

Esas decisiones llegaron rápidamente el viernes por la noche cuando la agencia libre en la NBA tuvo su tradicional comienzo rápido y de gasto libre.

Irving acordó un contrato de tres años y $126 millones para permanecer con los Mavericks, quienes lo adquirieron en un movimiento ostentoso en febrero, pero fracasaron en la recta final y se perdieron los playoffs. Una persona con conocimiento de las negociaciones confirmó el acuerdo a The Associated Press, el acuerdo posiblemente eliminó al nombre más importante de la agencia libre.

Los Mavs habían dejado en claro que mantener a Irving era su principal prioridad, y lo lograron en la primera hora de la ventana de agencia libre de la NBA que se abrió a las 6 p.m.

Además, Kyle Kuzma duplicó su salario con Washington.

Kuzma acordó firmar por cuatro años y $102 millones con los Wizards y Green recibirá un nuevo contrato por $100 millones en cuatro campañas con los Warriors.

Kyle Kuzma, alero de los Wizards de Washington. (Patrick Semansky)

Ambos acuerdos —que primero reportó ESPN y subsecuentemente le confirmó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de las negociaciones— fueron finalizados poco después de las 6p.m. ET, la hora a la que inicia la ventana para llegar a acuerdos en la agencia libre.

Kuzma optó por rescindir su contrato que le hubiera pagado 13 millones de dólares la próxima campaña y ahora promediará 26 millones en los próximos cuatro años tras promediar 21,2 puntos por partido la temporada anterior.

Green se mantendrá al lado de Stephen Curry y Klay Thompson con los Warriors, equipo con el que ha ganado cuatro títulos en una década. Optó por rescindir su acuerdo de 27,6 millones de dólares para la próxima temporada y ahora se quedará otros cuatro años.

Draymond Green, veterano alero de los Warriors. (Jeff Chiu)

Los reinantes campeones, los Nuggets de Denver perdieron a un agente libre que querían mantener. Bruce Brown acordó firmar con Indiana, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la decisión. ESPN reportó que firmó por dos años y 45 millones.

No hubo nada que los Nuggets pudieran hacer para competir con esta oferta —sólo le podían ofrecer 7,8 millones por un año.

Poco antes del inicio de la agencia libre, la NBA confirmó los términos financieros de la próxima temporada.

El salario máximo que comienza a aplicar el sábado es de 136,021 millones —el más alto en la historia de la liga. La cantidad con impuesto de lujo es de 165,294 millones.