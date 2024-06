Al Horford, campeón con los Celtics, es un tesoro nacional para los dominicanos

“Me siento orgulloso de representar a todos los dominicanos, no solo allá, sino en el mundo porque sé que están en distintos sitios en Europa y acá en los Estados Unidos”, dijo Horford, quien tenía una bandera de la República Dominicana en su cintura, mientras posaba para fotos con el Trofeo Larry O’Brien.

“Adoro que se pueda decir que es una persona que no olvida sus raíces”, dijo Quezada a The Associated Press. “El equipo tuvo un rendimiento magistral desde el inicio”.