Jayson Tatum y Jaylen Brown callaron muchas bocas que aseguraron que no podrían ganar juntos con los Celtics

“Ser reclutado es algo con lo que uno sueña. Pero esto está en la cima de la montaña”, dijo Tatum después. “Poder decir que lo logramos, que nos unimos y ganamos un campeonato. La pancarta número 18 ha estado colgando sobre nuestras cabezas durante tantos años. Saber que vamos a quedar grabados en la historia, y todavía no está registrado, todavía estoy tratando de procesarlo todo”.

Tomó más tiempo de lo esperado, pero Tatum dijo que fue parte de un proceso que no entendió completamente hasta la celebración posterior al juego.

“Podría haber sido para Jayson”, dijo Brown sobre el premio al Jugador Más Valioso. “Jayson, no puedo hablar lo suficiente sobre su altruismo. No puedo hablar lo suficiente sobre su actitud. Así es como abordó no solo esta serie o las Finales sino también los playoffs en general. Y lo hicimos juntos como equipo, y eso fue lo más importante”.