Al legendario Jerry West le causaba conflicto el honor de que su imagen se utilizara para el logo de la NBA

“Es halagador, jugué en la época en que comenzaron a tratar de comercializar la liga. Había cinco personas que iban a considerar. No me enteré hasta que me lo contó el difunto comisionado, Walter Kennedy. No me gusta hacer nada para llamar la atención. Ojalá cambiaran el logo. En muchos sentidos, desearía que lo hicieran”, dijo West.