Alexis Joel Hernández, el alumno puertorriqueño de medicina que sufrió graves quemaduras mientras estudiaba en México en enero de 2019, regresó el jueves al coliseo Manuel “Petaca” Iguina como invitado especial de los Capitanes tras la denuncia del joven el pasado lunes ante los problemas que confrontó en el choque entre los Piratas de Quebradillas y Arecibo.

Hernández retornó a la instalación junto a su padre, Jaime Luis, y fue ubicado en una esquina de los asientos frente al tabloncillo, zona designada para abonados. Fue recibido por el gerente general de los Capitanes, Angel García, y el armador Walter Hodge. García pidió disculpas nuevamente luego de hablar con el joven previamente vía telefónica.

El pasado lunes, Hernández escribió en su cuenta de Twitter, la cual cuenta con unos 28,900 seguidores, que no recomendaba la visita de personas en silla de ruedas al no tener visibilidad del encuentro por las personas paradas frente a él, además de las insensibilidades de los fanáticos que tropezaron con él y no se disculparon.

Hernández estaba sentado en el segundo nivel en una zona pintada para impedidos y separada de las barandas amarillas.

El escrito no tardó en recibir respuesta del presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, y el apoderado de los Capitantes, Frabián Eli, quienes prometieron tomar acción.

El miércoles, Hernández se mostró complacido con la reacción recibida en las redes sociales ante el llamado por los derechos de acomodo razonables de personas discapacitadas en instalaciones deportivas y de entretenimiento.

“Respondieron mi llamado y pienso que debe ser así, que a las personas con problemas de accesibilidad les aseguren los espacios porque, como todos, queremos ver juego. Es lo único que pedimos. Estoy contento con las respuestas y espero que se replique en todas las canchas”, dijo Hernández a El Nuevo Día.

“(La liga y Arecibo) Respondieron rápido. Le agradezco al equipo y a otros equipos también me contactaron. Agradecido”, declaró.

Hernández aún se recupera de las serias quemaduras sufridas por una explosión en México en 2019, país donde estudiaba medicina. (David Villafane/Staff)

La rivalidad entre los seguidores de los Capitanes y Piratas es una de las más pasionales del torneo. El partido del pasado lunes se decidió en los minutos finales a favor de los Piratas 106-99. En lo momento culminantes, aficionados lanzaron vasos al tabloncillo y hubo una confrontación entre los jugadores de Quebradillas José “Money” Rodríguez y Ramón Clemente con arecibeños que lanzaron objetos al banco visitante.

Los aficionados tienden a quedarse parados en los espacios que circulan la cancha y en el segundo nivel cuando el marcador luce cerrado al final, escenario que causó el malestar de Hernández.

“Se tropezaban conmigo. Casi me caen encima. Es una falta de sensibilidad, que vez a alguien en silla de ruedas, y ni siquiera te importa. El punto de esto es que no solamente me apoyen a mí, sino a otras personas que tenga problemas de accesibilidad no pasen por lo mismo”, recalcó.

El director de torneo, José Solá, informó a El Nuevo Día que la liga hizo un llamado a las 12 franquicias para revisar las zonas designadas para personas con limitaciones en sus respectivas instalaciones.