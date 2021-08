Los problemas que enfrentan las personas con diversidad funcional para poder disfrutar de un partido del Baloncesto Superior Nacional (BSN) quedó evidenciado una vez más a través de Alexis Joel Hernández, el alumno puertorriqueño de medicina que sufrió graves quemaduras mientras estudiaba en México en enero de 2019.

Hernández, que compartió su experiencia a través de su cuenta en Twitter, contó que confrontó problemas para ver el partido entre los Capitanes y los Piratas de Qubradillas, celebrado el lunes en el coliseo de Manuel G. “Petaca” Iguina, de Arecibo. El encuentro fue ganado por los Piratas por marcador de 106-99.

“Si quieres ir a un juego de @bsnpr pero estás en silla de ruedas no te lo recomiendo. Fui al juego de Capitanes y el área de impedidos sin visibilidad, la gente se para en el medio, no te dejan ver, te quieren pasar por encima, se tropiezan y no se disculpan. Por ahora, no vuelvo”, escribió Hernández.

El tuit, que al momento de redactarse estas líneas había sido compartido en 298 ocasiones y recibido sobre 1,000 “me gusta”, provocó la rápida reacción del presidente del BSN, Ricardo Dalmau, y de los directivos de otros equipos que componen la liga.

En su contestación, Dalmau se disculpó con el joven y señaló que había llamado a la gerencia de los Capitanes para que corrijan esa situación. Igualmente, sostuvo que se comunicarían con el resto de los equipos “para que tengan una segura y bonita experiencia en los eventos”.

El apoderado de los Capitanes, Fabrián Eli, también reaccionó al asunto y prometió tomar acción.

“Alexis lamento mucho lo sucedido. Me comprometo personalmente en trabajar con la seguridad de el coliseo para que este tipo de situaciones no se repitan. Estaré trabajando con prioridad este tema tan importante”, dijo el directivo que adquirió el equipo de Arecibo esta temporada junto al trapero Anuel AA.

La coyuntura provocada por el tuit de Hernández llevó a muchas personas a exponer situaciones similares y a pedir un cambio a favor de esta población, que está protegida por legislación estatal y federal, como la ley ADA (American with Disability Act).