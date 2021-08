El baloncesto de cancha podría quedar fuera de futuras ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los Juegos Panamericanos, supo El Nuevo Día por fuentes del movimiento deportivo olímpico.

Aunque el presidente de Centro Caribe Sports, el dominicano Luis Mejía dijo a este diario en entrevista que el tema ni siquiera se ha traído a la mesa de su organismo, El Nuevo Día supo que al parecer se trata de un esfuerzo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) por impulsar la nueva modalidad del básquet 3x3, que acaba de debutar a nivel olímpico en los Juegos de Tokio 2020 que concluyeron el domingo.

Pero de acuerdo a las fuentes, la movida también podría ser una de carácter económico por el alto costo del montaje y alojamiento de las delegaciones que participan de este tipo de justas. Al parecer todo apunta a que se buscan Juegos más módicos, y en el caso del baloncesto sería más propicio económicamente movilizar equipos de solo cuatro participantes, en el caso del 3x3, que seleccionados de 12 jugadores, como son los equipos de baloncesto de cancha.

“Mi primera reacción es que eso no se ha contemplado. La segunda reacción es que voy a averiguar. ¿Es el baloncesto el que ha decidido eso?”, comentó Mejía quien contestó más con preguntas que con respuestas sobre el particular.

Mejía aclaró que una decisión como esa no se tomaría de la noche a la mañana, pero que de todos modos el planteamiento de eliminar el baloncesto de sala no es algo que se haya discutido en Centro Caribe Sports, aseguró.

Al menos los Juegos Panamericanos Juveniles que se celebrarán este mismo año en Cali, Colombia no contemplan el baloncesto de cancha.

Mejía dijo que los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, capital de El Salvador están en pie para el 2023 y que contará con sobre 30 disciplinas, aunque de memoria no supo precisar cuáles. Pero sí dio por sentado que el baloncesto estará presente en la justa.

“Es la primera vez que oigo eso. Aquí hay un dicho que cuando el río suena es porque agua trae. Ya no me sorprendería nada”, advirtió sin embargo.

“Yo acabo de estar como comprenderás (en Tokio)... porque fui a ver el partido de Francia y Eslovenia. Y hablé ahí con las autoridades de FIBA y nadie me habló de eso”, agregó Mejía.

Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, conversó con El Nuevo Día y dijo que su organismo no ha discutido la posibilidad de eliminar el baloncesto de cancha. (Jorge A Ramirez Portela)

“La única manera que el baloncesto no iría es que sea una decisión de FIBA o de Centro Caribe Sports”, declaró el líder deportivo.

“Son treinta y pico (deportes). Eso es lo que estamos para firmar. Están definidios porque ellos (el comité organizador de San Salvador) me los mandaron, pero lo que pasa es que no me acuerdo ahora. Son 34, por ahí”.

“El problema (con montar un deporte) es cuando el comité organizador tiene problemas limitantes para algunos deportes, y ese no es el caso”, agregó Mejía.

Por otro lado, dijo que eliminar por completo una disciplina de los Juegos CAC no podría ocurrir en medio de un ciclo olímpico sino que debería conocerse años antes.

“Eso es parte de un proceso y debe haber una razón. Que no puede haber razón en los deportes básicos como son atletismo, fútbol, béisbol, baloncesto, voleibol, que son deportes clásicos. Y ¿cómo van a quitarse?”.

Mejía dijo incluso que él considera que hay disciplinas o modalidades dentro de algunos deportes que podría considerarse porque en ocasiones no llegan ni a cinco países representados. Pero aseguró que eso no es el caso del baloncesto.

La eliminación del baloncesto de cancha representaría un golpe para Puerto Rico, ya que los conjuntos de ambas ramas son potencias en la región con opciones de medallas.

Este medio intentó conseguir una reacción del presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, pero no fue posible.