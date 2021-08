Tras canjear a Denis Clemente y Jezreel de Jesús y quedarse solo con Walter Hodge, hijo, en la posición de armador, los Capitanes de Arecibo adquirieron el martes al experimentado base Javier González desde los Brujos de Guayama a cambio del escolta Jahvari Josiah, un turno de segunda de ronda del sorteo de 2022 y dinero en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

González llega a los Capitanes sin haber participado en los últimos tres juegos con los Brujos y con promedios de 9.0 puntos y 5.3 asistencias en nueve partidos. De 32 años, González inició su carrera en 2011 con los Cangrejeros de Santurce.

Sin armadores en el banco, los Capitanes utilizaron a Hodge casi los 40 minutos del partido del lunes ante los Piratas de Quebradillas. En 39:32 minutos encabezó el ataque de los arecibeños con 29 puntos, al tiempo que sumó siete asistencias, pero no evitó el revés 106-99 ante los Piratas.

El gerente general de los Capitanes, Ángel García, dijo a El Nuevo Día que el cambio que trajo al alero Jonathan Rodríguez hace dos semanas por el base Denis Clemente creó una cadena de necesidades que los llevaron a hacer transacciones por el escolta Víctor Liz y González.

“Traer a Javier fue para corregir unos problemas. Al salir de Clemente, creó la situación con Jezreel, que no estaba en el libreto. Al ocurrir estas situaciones pues nos mueve a realizar los cambios. Liz puede ayudar en la posición uno, pero no es natural. Esta dificultad nos mueves a traer a un armador natural y conseguimos a Javier”, declaró.

García explicó que traer a Rodríguez fue una movida para colocar a David Huertas de forma permanente en la posición de escolta. No obstante, la apuesta relegó al banco a De Jesús, quien tuvo un inicio sólido con los Capitanes en este torneo. El base fue cambiado a Ponce por Liz.

“Lo que ocurre con Jezreel es que es joven, luce muy bien y es un extraordinario jugador. Simple y sencillamente dentro del esquema de trabajo, pienso que se sentía incómodo con la llegada de Jonathan. Cuando hablo de eso, hablo de la estrategia de equipo. (De Jesús) tenía que venir ahora de un papel secundario, del banco, hacer el trabajo. Entonces, tener a De Jesús, un talento excepcional, como reserva estaba duro”, indicó.

Liz debutó con Arecibo el lunes y logró 16 puntos en 28 minutos. Josiah, por su lado, apenas ha jugado 31 minutos en la temporada con 10 puntos. En el pasado torneo promedió 6.1 puntos con los Cariduros de Fajardo.

“Liz no tiene que demostrar nada. Es cuestión de encajar en el equipo. Lo hizo de maravillas (el lunes) y aportó en la defensa. Nos da una dimensión en el equipo porque es un jugador universal”, agregó García.

Los Capitanes juegan para 8-4, líderes de la División A. Sin embargo, solo tiene una ventaja de medio juego sobre los Piratas. En el coliseo Manuel “Petaca” Iguina, han sido inconsistentes con marca de 2-4 pero en la carretera se han mantenido firmes con una marca de 6-0.

García no anticipa más cambio en un futuro inmediato pero no descartó que ocurran más ante la misión de ganar el campeonato este año bajo la nueva administración de Frabián Elí y el trapero Anuel AA.

“No trabajamos con vacas sagradas. Todo aquello que se necesite para llevar el buen nombre de Arecibo lo vamos a realizar sin temor alguno. Nuestra tarjeta es el campeonato. Estamos reclutando todos los elementos necesario para llegar a la tierra prometida. Estoy convencido que Jonathan Rodriguez, Víctor Liz y Javi Gonzalez van a ser esas piezas para el campeonato. No hay otra meta en la mente”, declaró.

“Son movimientos que surgen de las preocupaciones del dirigente (Rafael “Pachy” Cruz, Frabián y mi persona. Los tres marchamos a un mismo fin. No es para desmantelar, es para mejorar. Sabemos que ciertos jugadores son la médula de nuestro quinteto (Huertas, Hodge). No te menciono uno en particular porque son muchos”, añadió.

Arecibo también lamentó la salida del escolta Raymond Cintrón por una operación en la rodilla derecha que lo sacó del torneo.

“Estamos consternados. Durante el tiempo muerto, mientras otros vacacionaban, él trabajo duró. Llegó en condiciones excepcionales a la primera práctica. Raymond compró nuestro sueño. Se preparó. Es duro pensar lo que sucedió en la cancha”.

Los Capitanes vuelven a la cancha el jueves frente a Guayama.