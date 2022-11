Tremont Waters arribó a la práctica del Equipo Nacional en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, con una bocina que retumbaba temas de hip-hop, y comenzó a lanzar al canasto sin removerse sus gafas oscuras.

“Quiero verme igual de ‘cool’ que Carlos Arroyo”, soltó el armador sobre su estilo, en referencia al exjugador y gerente general del programa adulto, quien también es artista urbano y actor.

La confianza que destiló Waters en su llegada a la cancha se reflejó en resto del grupo que jugará a partir del viernes una vital quinta ventana del clasificatorio al Mundial de FIBA 2023. Nueve de los 12 escogidos para los choques contra Colombia y Uruguay son los mismos que vieron acción en la cuarta ventana de agosto y en el torneo AmeriCup en Brasil en septiembre.

A la escuadra regresan el escolta Gian Clavell y el delantero Devon Collier, y debutará el alero Aleem Ford.

“Se siente bien estar con muchachos que ya conozco”, dijo Waters, quien brilló en su estreno con la camiseta boricua en la victoria contra los brasileños hace tres meses en el Clemente.

“Estamos emocionados. Obviamente, nos conocemos y saldremos a jugar duro para conseguir esas dos victorias. Sabemos lo que tenemos que hacer en cancha”, agregó el también integrante de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En un proceso de ventanas donde por el seleccionado boricua han pasado sobre 30 canasteros, repiten de la pasada edición Tjader Hernández, Javier Mojica, Stephen e Ethan Thompson, Ysmael Romero, Jordan Cintrón, George Conditt IV y Chris Ortiz.

Los 12 jugadores juegan bajo el mando de Nelson Colón. (Alexis Cedeño)

Ortiz se ausentó a la práctica del jueves por un resfriado. No está previsto que se pierde los compromisos.

“Para mí eso es vital”, expresó Nelson Colón, dirigente de Puerto Rico, sobre la repetición de la mayoría del núcleo.

“Empezamos con un grupo que está bastante adelantado. No estamos en cero. Estamos dando repaso de las cosas que tenemos que hacer, integrando a Ford que es nuevo. Ya Gian estuvo con nosotros. Nos da una versatilidad en estos momentos de jugadores que entienden cómo queremos jugar y qué tenemos que hacer. Adelantamos un poco el proceso porque lo menos que tenemos aquí es tiempo”, agregó.

Aunque hay beneplácito por el reencuentro, hubo bajas inesperadas como la ausencia del armador Jordan Howard y el alero Justin Reyes, ambos activos en la liga profesional de Italia y quienes se lastimaron la pasada semana.

Howard estaba en agenda para volver luego de debutar en noviembre de 2021 en la ventana que se realizó en Chihuahua, México. Mientras, Reyes llevaba dos ventanas consecutivas.

“Bien decepcionante porque él (Howard), al igual que nosotros, queríamos que se repitiera ser parte de esta Selección como lo hizo en México. En las pasadas ventanas también pasó por unas lesiones, con un disco herniado que tenía. Esta vez, en un partido este fin de semana, surgió una lesión y lo comunicó rápidamente. Una contusión de la vértebra. No tiene movilidad para jugar al momento. Va a estar una semana o dos fuera. Está decepcionado por no estar aquí porque estaba jugando bien”, informó Arroyo.

“En el caso de Reyes, hace una semana y media se lastimó la pantorrilla y pasa por unos tratamientos que lo tienen fuera hasta el 19 de noviembre. Son cosas que pasan. Está fuera de nuestro alcance evitar estas cosas, al igual que Phillip Wheeler, que no está en condiciones de jugar un partido”, añadió.

Arroyo también abundó sobre la salida del programa del base excapitán Gary Browne, activo en Australia, y figura constante del seleccionado desde el Mundial de China en 2019.

“Respetamos el trabajo y sacrificio que Gary hizo por la Selección por tantos años. No significa que pensamos menos de él. Al momento, no está en nuestros planes y nos estamos encaminando a otras cosas. Respetuosamente, no tenemos nada contra Gary”, respondió sobre el tema.

Puerto Rico marcha quinto en el Grupo F con marca de 4-4. El viernes, reciben a los colombianos, últimos en la tabla con 3-5. El lunes, visitan los uruguayos, cuartos con récord de 5-3. Uruguay venció a los boricuas en la pasada ventana en Montevideo.

“Estos dos partidos nos ponen cerca del Mundial. Así nos hemos preparado. Es el mensaje desde el día uno. Tenemos la oportunidad, estamos cerca. Tenemos que aprovechar y ejecutar en casa”, sostuvo Colón.

Los primeros tres equipos del Grupo F, junto con los tres del Grupo E, avanzan al certamen mundialista con el mejor cuarto récord entre ambas llaves.