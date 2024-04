Ángel Daniel Vassallo abraza su nuevo rol como asistente técnico de Ponce sin oficializar su retiro

“ Gracias a Dios me ha ido muy bien. Tomé una decisión de hacer algo diferente. Comenzar un nuevo camino. No ha sido tan difícil como pensaba . Pensaba que iba a ser complicado dejar de hacer algo que uno ha hecho por tanto tiempo. Pero, en realidad, se ha hecho natural”, dijo Vassallo.

“Ahora estoy con un hermano mío de equipo (Carlos). Me aparecieron las oportunidades y las tomé para ver algo diferente, que a lo mejor me ayuda a tomar la mejor decisión”, dijo.

“Como lo vi como algo que no me iba a impedir jugar, lo tomé en ese sentido. No fue para retirarme. Voy a dejarlo ahí. Me estoy disfrutando lo que estoy haciendo, ayudando a este corrillo que fui parte de ellos. Es algo que inspira”, indicó Vassallo.