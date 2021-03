En una historia muy similar a la del estelar armador boricua Angelo Cruz, el periódico español “El País” dio cuenta hoy de la increíble crónica de una de las estrellas del club Barcelona, quien luego de estar desaparecido desde principios de 1980, fue encontrado en uh hogar para adultos mayores en Texas.

Se trata del estadounidense Charles Thomas, quien en la década de 1970 se convirtió en un referente del mencionado equipo español. “La Pantera Negra”, como era apodado el alero por sus saltos, fue un destacado jugador que logró hacerse dos veces con el título del máximo anotador de la liga de ese país.

Tras sufrir una lesión grave en su rodilla izquierda que afectó su juego, el hombre desapareció por 40 años. Su ausencia estuvo enmarcada en historias de que había muerto durante una pelea en Nueva York o de una sobredosis en México.

Para sorpresa de sus allegados y ahora del público, el otrora jugador –que ahora tiene 74 años- está vivo y compartió su increíble y triste historia con el diario español.

Algo parecido ha pasado con Cruz, solo que sin el final feliz de haber sido hallado por sus familiares.

Annie y los hijos del desaparecido baloncelista, Alvin, Anais y Angeliz, muestran fotos de Ángelo Cruz para una entrevista en El Nuevo Día. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)

El ágil jugador del Baloncesto Superior Nacional y de la Selección está desaparecido hace más de 20 años. La última vez que su hijo Alvin lo vio fue un día que salió a buscarle hielo porque se había lastimado un tobillo en una práctica de baloncesto con los Vaqueros.

En entrevista con El Nuevo Día, Alvin recordó que en ese momento él tenía ante sí la oportunidad de firmar con los Capitanes de Arecibo. Finalmente escogió a Bayamón por consejo de su padre.“Llevaba como tres meses en casa. Apareció cuando se enteró que yo estaba a punto de firmar con los Capitanes de Arecibo porque uno de mis mentores en el baloncesto en la YMCA, Chino Torres -quien junto a Raymond Milligan y Luis Lájara cubrieron el rol de padre-, era asistente allá”, recordó Alvin sobre el incidente que ocurrió en el 1997.

“Él llegó para decirme que no iba a firmar en Arecibo. Que lo iba a hacer en Bayamón. Y así lo hice y comencé a entrenar con el equipo. Pero luego, como a las dos semanas, llegué de una práctica en la que me había doblado un poco el tobillo y en casa no había hielo. Y él salió a buscar el hielo pero nunca regresó”, agregó en la mencionada entrevista publicada el 5 de octubre de 2009.

Ramón Ramos carga a Angelo Cruz durante una participación con la Selección Nacional en 1989. (el nuevo dia)

La familia y los amigos más cercanos lo han buscado en cárceles, hospitales y morgues, utilizando su número de Seguro Social. Nada de eso ha funcionado, pareciera que se desvaneció en el aire.

Sobre su paradero, algunos comentarios apuntan a que terminó deambulando por las calles de Boston y Nueva York, enfermo y con problemas de adicción. Otros comentan que falleció, mientras también se dice que fue mandado a matar.

Todos los finales son terribles, tan terribles como la sensación que tienen los seres queridos del “Pequeño Gigante” al no saber qué pasó con el.