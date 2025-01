The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre la investigación al indicar que Rozier —quien jugaba para los Hornets en la fecha en cuestión, y ahora es parte del Heat de Miami— no ha sido acusado de ningún delito, ni ha sido acusado de actuar incorrectamente.

“En marzo de 2023, la NBA fue alertada sobre una actividad de apuestas inusual relacionada con la actuación de Terry Rozier en un partido entre Charlotte y Nueva Orleans”, dijo el portavoz de la NBA Mike Bass en un comunicado, primero publicado en The Wall Street Journal y posteriormente difundido a The Associated Press y otros medios.

El partido en cuestión entre los Hornets y Pelicans de Nueva Orleans se disputó el 23 de marzo del 2023. El escolta disputó los primeros nueve minutos y 36 segundos de ese partido. No sólo no regresó esa noche, citando una dolencia en el pie, si no que no volvió a jugar el resto de la campaña. A Charlotte le restaban ocho encuentros y no peleaba por los puestos de postemporada, por lo que no fue inusual que Rozier fuera descartado para los últimos duelos de la temporada.