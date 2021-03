El receso del Juego de Estrellas, tal como fue, ha terminado.

La NBA regresa a la acción este miércoles con un par de partidos: Washington en Memphis y San Antonio en Dallas. Otros 21 equipos comienzan su segunda mitad el jueves, y los cinco equipos restantes regresan a la cancha el viernes.

Aquí hay 10 cosas que debe saber sobre lo que está sucediendo, lo que podría suceder y lo que debe verse el resto del camino:

No más ventajas

Los equipos locales han tenido marca de 285-248 esta temporada, un porcentaje de victorias de .535. Está en camino de ser el más bajo en la historia de la NBA.

El récord en ese departamento es .551, establecido la temporada pasada, y tenía esa tendencia incluso antes de la pandemia. La burbuja y jugar los últimos 88 partidos de la temporada regular sin fanáticos no tuvo nada que ver con ese cambio; de hecho, los equipos “locales” en la burbuja ganaron el 56% de sus juegos en Walt Disney World.

Pero este año, los equipos creen que el factor de la falta de fanáticos, hace que la ventaja de local no signifique mucho. Además, los equipos de ruta descansan más de lo habitual: a menudo están en una ciudad durante varios días para jugar un par de juegos y, por lo general, no pueden salir de sus hoteles para otra cosa que no sea baloncesto.

Corona pesada

Utah tiene el mejor récord en el receso del Juego de Estrellas, lo que obviamente sugiere que el Jazz es un aspirante al título.

La historia reciente dice lo contrario.

En las 11 temporadas anteriores, nueve equipos que tenían el mejor récord en el descanso no ganaron el campeonato. Las únicas excepciones: Miami en 2012 (el Heat empató con el subcampeón de las Finales de la NBA Oklahoma City esa temporada con 27-7 durante el descanso), y Golden State tanto en 2015 como en 2017.

Sin freno los triples

Incluso con calendarios más cortos (equipos que juegan 72 juegos en lugar de los 82 habituales), existe la posibilidad de que se rompa el récord de triples en toda la liga en una temporada.

Los equipos de la NBA están en camino de hacer 27,731 triples esta temporada. Eso sería solo 224 menos del récord, que es de 27,955 establecido en 2018-19.

Los equipos tienen un promedio de 12.8 triples por juego, por lo que la liga está en camino de romper ese récord por novena temporada consecutiva. También están promediando 34.9 intentos por juego desde el arco de los tres puntos, lo que será un récord por décima temporada consecutiva, y casi el doble de la tasa de hace una década.

Máximos anotadores

Bradley Beal de Washington lidera la NBA en anotaciones con 32.7 puntos por partido, y Joel Embiid de Filadelfia es segundo con 30.2 por partido.

La Conferencia Este con los líderes en esta categoría es un nuevo giro.

Joel Embiid donquea el balón contra el Jazz de Utah. (Matt Slocum)

Ningún jugador de un equipo del Este ha ganado un título anotador desde que Carmelo Anthony lo hizo con Nueva York en 2012-13. Y la última vez que el Este tuvo a los dos máximos anotadores de la liga en una temporada completa fue en 2008-09, cuando Dwyane Wade de Miami ganó el título y LeBron James de Cleveland fue segundo.

Calientes en la segunda mitad

Hay cuatro equipos con rachas activas de al menos cinco temporadas consecutivas con récords ganadores después del receso del Juego de Estrellas.

Toronto tiene cinco, Portland siete y Houston ocho. Y están todos a años luz de San Antonio.

Los Spurs llevan 22 temporadas consecutivas con récord ganador después del receso del Juego de Estrellas. (Nell Redmond)

Los Spurs tienen un récord de victorias después del Juego de Estrellas en 22 temporadas consecutivas, una racha tan larga que es anterior a la última vez que la liga no tuvo un Juego de Estrellas. Los Spurs terminaron 22-12 después del descanso en 1997-98, no hubo juego debido a la temporada corta en 1998-99, y la racha de San Antonio ha continuado todos los años desde entonces.

Los Spurs tienen marca de 449-192 en los últimos 22 tramos posteriores al Juego de Estrellas, un 70% de victorias.

Tiempo agitado

La primera mitad fue agitada. Hubo 533 juegos en los primeros 72 días de la temporada (excluyendo Nochebuena, siempre un día libre para la NBA), con un promedio de 7.4 juegos por día.

La segunda mitad podría estar más ocupada.

Si todos los partidos restantes se juegan, para ser justos, ese es un gran “si”, la liga tendría 547 juegos en 68 días en la segunda mitad, o un promedio de poco más de ocho juegos por día.

Sol saliente

Phoenix llegó al Juego de Estrellas con el segundo mejor récord de la liga con 24-11. Es un cambio radical en su historial reciente.

Los récords de los Suns en los últimos cinco descansos del Juego de Estrellas fueron horribles: 22-33 la temporada pasada, precedida por el peor (11-48) de la liga en 2018-19, 18-41 (empatado en el peor lugar de la liga) en 2017-18, 18-39 (29 de 30 equipos) en 2016-17 y 14-40 (empatado en el tercer peor lugar) en 2015-16.

La última vez que los Suns estuvieron por encima de .500 en el descanso fue en 2014-15, cuando tenían 29-25. Y la última vez que fueron tan buenos en el descanso fue 2007-08, cuando tenían 37-16, con el actual asistente de Brooklyn Mike D’Antoni como dirigente, el actual piloto de Golden State Steve Kerr a cargo de la oficina principal y el actual entrenador en jefe de los Nets, Steve Nash, jugando como armador.

CP3 está cerca de las 10,000

Otra nota sobre Phoenix: Chris Paul sigue siendo de élite.

EStá a 47 asistencias de las 10,000 en su carrera, un hito que solo otros cinco jugadores, John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson y Magic Johnson, han alcanzado.

Esta es la decimosexta temporada de Paul. Los New Orleans / Oklahoma City Hornets tuvieron un récord perdedor en los juegos que jugó durante sus dos primeras temporadas, un momento difícil para esa franquicia luego de la reubicación causada por el huracán Katrina.

Sus equipos no han hecho más que ganar a lo grande desde entonces.

Esta será la decimocuarta temporada consecutiva en la que el equipo de Paul tiene un récord de victorias cuando juega; los Suns tienen marca de 23-11 con él en la alineación esta temporada.

Los cinco equipos de Paul en esas últimas 14 temporadas (los Hornets, Los Angeles Clippers, Houston, Oklahoma City y ahora Phoenix) tienen al menos un porcentaje de victorias de .600 en sus apariciones en la temporada regular. Combinados, sus equipos durante esos 14 años han ganado el 66.4% de sus juegos cuando él está en cancha.

La ‘peor’ mejor marca

No es una temporada fácil para ningún equipo, con los juegos llegando muy rápido, sin mucho tiempo de práctica y los rosters tienden a cambiar debido a asuntos relacionados con el virus.

Quizás es por eso que ningún equipo tiene algún tipo de récord superllamativo en el descanso.

La marca de Utah de 27-9 después de la primera mitad es la “peor mejor marca” de la liga desde que Sacramento tuvo un récord de 37-13 para liderar la liga de cara al Juego de Estrellas de 2004.

El arte de Jimmy

Jimmy Butler de Miami es uno de los pocos jugadores de la liga que prospera en el juego de rango medio.

Eso incluye el tiro en la línea a 15 pies sin defensa.

Butler podría hacer algo que la liga no ha visto en 12 años. La última vez que alguien promedió al menos 20 puntos por juego y obtuvo como mínimo un 35% de esos puntos en la línea de tiros libres fue en 2008-09 cuando Kevin Martin de Sacramento lo hizo, promediando 24.6 puntos, y obteniendo el 36.4% de ellos en la línea de los suspiros.

Butler está promediando 20.5 puntos esta temporada, el 35% desde la línea del tiro libre.

La temporada pasada, Butler estuvo cerca, con el 37.9% de sus puntos desde la línea de falta. Pero promedió 19.9 puntos, solo tres unidades menos para promediar exactamente 20.0.