La Asociación de Jugadores de Baloncesto presentará ante el presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, una propuesta modificada que establece un aumento al tope salarial por franquicia a $800,000, pero que, a su vez, establece unos parámetros sobre la cifra de jugadores que podrán aspirar a unos montos específicos de dinero con la misión de mantener un balance competitivo en el torneo de cara a la temporada 2022.

La petición se aleja de la gestión inicial, que exigía un alza en el tope salarial individual, luego de vencer el acuerdo anterior de un máximo de $40,000 por jugador, el pasado 31 de diciembre y el cual estuvo vigente por tres años. Al momento, el tope salarial colectivo ronda en los $650,000.

En un momento dado, Carrillo propuso un aumento escalonado en el tope individual hasta los $50,000 para el 2024, pero ya no impulsa esa propuesta.

“Lo que se está hablando es algo que es negociable y razonable”, dijo Ricardo Carrillo, presidente de la Asociación, a El Nuevo Día.

“La razón es bien simple: jugadores elites y del patio, más nuevos, tienen derecho de tener una compensación adecuada y un balance e interés económico. No es cuestión de tomar a los equipos y exprimirlos económicamente, pero nosotros también planteamos que los equipos de mercados grandes tienen que ayudar a los equipos de mercado pequeños, económicamente hablando”, agregó.

Carrillo explicó que se trata de una ecuación económica. Por ejemplo, que dos jugadores elites cobren unos $80,000, cada uno; seguido por dos salarios de $70,000; a otros estelares, y dos más de $60,000, finalizando con salarios de $40,000 o menos para los restantes integrantes de la plantilla. Cada equipo puede tener de 12 a 15 canasteros bajo contrato.

“De esta forma, los equipos de mercados pequeños tendrán la oportunidad de firmar a los jugadores elites por esa cantidad de dinero, con un tope salarial colectivo híbrido”, indicó Carrillo.

“Si queremos tener una liga de 12 equipos, tenemos que tener un balance adecuado y proteger a las franquicias de mercados pequeños (plazas que no pasan de 40,000 habitantes). Tenemos que hacer que la franquicia de mercado pequeño sea viable, que tenga oportunidad de competir y ganar. No simplemente ser un equipo más”, sostuvo.

Según el reglamento del BSN, la Asociación tiene hasta el inicio del venidero torneo, con fecha de inauguración el 9 de abril, para presentar la propuesta a la junta de apoderados. Hasta la fecha, no hay una reunión pautada, pero Carillo entiende que se pueda dar a mediados de marzo.

Mientras tanto, los agentes libres han firmado contratos en los pasados meses sin restricciones de tope salarial, luego de expirar el de $40,000, el pasado 31 de diciembre, según interpretó Carrillo, en la primera reunión de la junta, tras la conclusión de la temporada 2021, el pasado noviembre.

“Uno de los temas fue el tope salarial, pero no llegamos un consenso en cuento a qué era lo que realmente necesitábamos. Si era un tope salarial individual o uno colectivo, o un híbrido de ambas cosas, así que no hay un acuerdo. Es la interpretación de la Asociación que el tope salarial de $40,000 venció (el 31 de diciembre de 2021). En estos momentos, no existe un tope salarial individual. Es nuestra interpretación que cualquier jugador que puede firmar un contrato por la cantidad que sea, porque no hay un tope salarial que lo impida”, expresó Carrillo.

Sin embargo, el director de torneo José Solá expresó a El Nuevo Día que, hasta la fecha, no se han aprobado las firmas anunciadas por los respectivos equipos.

“No se ha aprobado nada. Puedo entender que los equipos hagan públicas sus negociaciones, pero no son válidas hasta que sean evaluados por la liga. Prácticamente, no hay contratos en estos momentos”, informó.

De igual forma, aún tiene como guía el vencido tope salarial individual de $40,000.

“Es una interpretación de algunos (la expiración del tope). Aunque dice que es hasta 2021, el resto de las reglamentaciones vigentes, como impuestos de lujo y topes de franquicias, están. Hasta que no haya la aprobación de algo distinto, nos tenemos que dejar llevar por el último tope salarial, dejarnos llevar por los mismos parámetros”, reaccionó Solá.