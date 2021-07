El armador de los Cangrejeros de Santurce José Juan Barea aceptó el sábado los abucheos que recibió en su pueblo natal, en el Palacio de Recreaciones y Deportes, luego de la victoria de los metropolitanos 86-77 frente a los Indios de Mayagüez.

En su primera aparición en en la Sultana del Oeste como jugador desde 2003, Barea fue abucheado por sus compueblanos durante la presentación de los canasteros de Santurce. Durante el partido, cada vez que el base 37 años tocaba el balón, recibía el rechazo de los presentes, con algunos gritándole impropios.

Tras el primer triunfo de los Cangrejeros (1-2) en la temporada, Barea expresó lo difícil que fue para él jugar contra el quinteto con el cual debutó como profesional en 2002 antes de su exitosa carrera en la NBA, sumando un campeonato con los Mavericks de Dallas en 2011.

“La fanaticada es tremenda en Mayagüez. A mí me encanta. A mí me podían decir de todo y los quiero comoquiera”, dijo finalizado el choque.

“Pero sí, fue un día fuerte para mí jugar en Mayagüez de rival. Bien contento de salir con la victoria. Mayagüez siempre va a ser mi casa. Eso nunca va a cambiar. Un día especial para mí jugar nuevamente en el Palacio”, agregó.

Barea finalizó con 13 puntos y 10 asistencias. Antes de vestirse de héroe en los momentos culminantes, decidió pasar el balón al escolta Isaac Sosa para un triple que aseguró el triunfo de los visitantes.

“Eso es lo que quiero. Ya a mi edad tengo que bajar velocidades. Esperamos ir de menos a más y seguir moviendo la bola para tener mucha ayuda en el equipo”, indicó el veterano de 14 temporadas en la NBA.

Pese a los abucheos, Barea compartió con conocidos en los asientos frente al tabloncillo y se abrazó con coaches de su infancia al divisarlos entre los presentes.

“Llevo dos días aquí en Mayagüez y he compartido con todo el mundo. Me hacía falta. Esta es mi gente y eso no va a cambiar”.

Barea dejó un mal sabor en Mayagüez tras su decisión de firmar con Santurce, franquicia de vuelta al BSN con Bad Bunny de coapoderado. Los seguidores de los Indios pensaron que Barea honraría sus múltiples declaraciones de finalizar su carrera en el municipio donde nació y dio sus primeros pasos en el deporte.

Barea volvió a los Indios en 2017 pero en calidad de dirigente.