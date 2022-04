El regreso de José Juan Barea al Baloncesto Superior Nacional (BSN) el año pasado tras unos 14 años de ausencia fue demasiado atropellado.

El canastero puertorriqueño y exjugador de los Mavericks de Dallas en la NBA aún no estaba claro si se retiraba luego del torneo 2021. En medio de la competencia, sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que lo dejó fuera la mayor parte del certamen.

Pudo entrar en forma en los cuartos de final frente a los Capitanes de Arecibo pero Santurce fue eliminado en seis partidos. Barea pareció despedirse de la fanaticada y expresó a la prensa que tomaría una decisión sobre su futuro como jugador en el descanso.

Seis meses después, Barea está de vuelta con los Cangrejeros descansado y saludable, en paz con la decisión tomada de que esta campaña será su última en el tabloncillo.

PUBLICIDAD

“Tuve la experiencia del año pasado que todo fue muy rápido. No tuve un año saludable. Me lastimé el tobillo bien fuerte. Como quiera la pasé bien”, dijo Barea a El Nuevo Día previo al partido inaugural de los crustáceos en el Coliseo Roberto Clemente -en San Juan- contra los Brujos de Guayama.

“Este año vengo mucho más tranquilo. El break me vino bien. Me siento bien. Hicimos unos ajustes en el equipo que me gustan, compañeros que me gustan. Es otra oportunidad más de jugar baloncesto en Puerto Rico que no tuve la oportunidad durante toda mi carrera. Me lo quiero disfrutar al máximo este año, estar tranquilo y mantenerme saludable”, agregó.

Barea, que no jugaba en el BSN desde 2006 con los propios Cangrejeros antes de su brinco a la NBA, participó en 17 partidos, en los que promedió 10.2 puntos con 4.2 asistencias y 3.4 rebotes. En la serie frente a Arecibo, mejoró a 18.5 unidades por cotejo.

El mayagüezano expresó que no limitará su tiempo en cancha pero medirá su cuerpo por si es necesario pedir descanso en medio de los encuentros.

“He hecho todo los posible para no lastimarme para poder tener una temporada buena. Ahora mismo estoy bien. Lo único que me preocupa es el tobillo izquierdo. Eso no tiene arreglo. Vamos a ir normal pero no quiero jugar cansado. Si me canso me saco y que me vuelvan a meter. No quiero estar en la cancha cansado. Eso es lo que me puede afectar. Tomo unos minutos y vuelvo. Así lo llevaremos dependiendo cómo me sienta”, indicó.

PUBLICIDAD

Seguro su retiro

Barea, campeón en la NBA con los Mavericks en 2011, no titubea en dejar claro que no volverá una vez termine el torneo el próximo verano. Su agenda fuera de la cancha está llena con proyectos como el centro deportivo “Jump” que desarrolla en Hato Rey, más su familia reubicada en Miami, Florida.

“Tengo muchas cosas ya. Tengo a mis tres hijos. El break que tuve me encantó. Pude llevar y buscar a los nenes a la escuela. Sebastián (su hijo mayor) ya está en torneos de baloncesto todos los fines de semana. El proyecto grande que tengo en San Juan (Jump). Tengo muchas cosas corriendo. Entiendo que la preparación para baloncesto toma mucho tiempo. Si no fuera por eso, seguía jugando. Yo creo que ya es suficiente. No le puedo pedir más nada al baloncesto. Ya he jugado bastante”, afirmó.

Barea podría extender su estadía en el BSN hasta agosto con una versión mejorada de los Cangrejeros. Vía cambio adquirieron a los hermanos Gian y Gilberto Clavell, y firmaron en la agencia libre al delantero Ramón Clemente y el alero Angel Matías. El base Fiiberto Rivera y el escolta Isaac Sosa repiten. Todos tienen experiencia en el Equipo Nacional.

“Tenemos buen equipo. Si tomamos ritmo y hacemos las cosas bien vamos a llegar lejos. Las prácticas nos hemos visto muy bien. Hay compañeros que me voy a disfrutar un montón. Vamos para encima a ver que pasa”, indicó.

Anticipa vestir la camiseta nacional por última vez

En julio, la Selección Nacional jugará la tercera ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023 en el Clemente, y Barea espera formar parte del equipo para despedirse del combinado patrio.

“Me encantaría. Sería bien especial jugar una vez más aquí. Así que lo hablaré con Yum (Ramos, presidente federativo), Carlos (Arroyo, gerente general) y Nelson (Colón, dirigente) a ver si se puede hacer”, declaró.