Los Ángeles - Dos bomberos del condado de Los Ángeles podrían ser despedidos y un tercero suspendido después de que algunos miembros de las cuadrillas de rescate tomaron y compartieron fotos explícitas del lugar donde Kobe Bryant, su hija adolescente y otras siete personas perecieron en un accidente de helicóptero, señalan documentos de la corte.

Los documentos fueron presentados el lunes como parte de la demanda federal interpuesta por la viuda Vanessa Bryant contra el condado de Los Ángeles, por una supuesta invasión de la privacidad.

En la documentación se propone que el juicio del 16 de noviembre se posponga cinco meses, a abril de 2022, debido al gran cúmulo de material que los abogados necesitan revisar.

Kobe Byrant y los demás ocupantes fallecieron el 26 de enero del 2020, cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló al oeste de Los Ángeles. Funcionarios federales de seguridad atribuyeron a un error del piloto el accidente que mató al astro retirado de la NBA, a quien Michael Jordan declarará el sábado como nuevo miembro del Salón de la Fama y Museo Naismith del Basquetbol.

PUBLICIDAD

Una indagatoria interna del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles determinó que dos integrantes de ese cuerpo -cuyos nombres no fueron dados a conocer en los documentos- tomaron fotos de los cadáveres entre los restos del helicóptero, “sin necesidad oficial” de ello, escribieron los abogados de Vanessa Bryant.

✉ Email 1996: Bryant era un niño de 17 años cuando ingresó a la NBA y tenía una sonrisa infantil cuando los Lakers lo presentaron como el miembro más nuevo de su franquicia. Nunca jugó para otro equipo. (AP Photo/Susan Sterner) (SUSAN STERNER)

1997: Bryant enfrentó una curva de aprendizaje empinada como novato, con un promedio de 7.6 puntos por juego. Un año después, fue un All-Star en lo que fue un meteórico ascenso al estrellato. (AP Photo/Joe Mahoney) (JOE MAHONEY)

1998: En su primer Juego de Estrellas, Bryant demostró que estaba entre los mejores del juego, anotando 18 puntos frente a Michael Jordan. (AP Photo/Mark Lennihan) (MARK LENNIHAN)

1999: La relación de Bryant con Shaquille O’Neal a menudo era compleja, pero formarían uno de los mejores dúos en la historia de la NBA. (AP Photo/Victoria Arocho) (VICTORIA AROCHO)

2000: Bryant viajó en un autobús de dos pisos al Staples Center cuando los Lakers ganaron su primero de los cinco campeonatos con él en uniforme púrpura y oro. (AP Photo/Nick Ut) (NICK UT)

2001: Esto siempre fue una certeza: cuando los fanáticos venían a ver a Kobe Bryant, tenían un espectáculo garantizado. (AP Photo/Pat Sullivan) (PAT SULLIVAN)

2002: La confianza de Bryant se disparó. Los Lakers llegaron a los playoffs y ganaron un tercer título de la NBA consecutivo. (AP Photo/Kevork Djansezian) (KEVORK DJANSEZIAN)

2003: Bryant y O’Neal a menudo fueron retratados como rivales y se pelearon a menudo. Claramente, sin embargo, tuvieron momentos que ambos disfrutaron. (AP Photo/Kevork Djansezian) (KEVORK DJANSEZIAN)

2004: El legado de Bryant se vio empañado por la acusación de que violó a una trabajadora de 19 años en un hotel de Colorado. Finalmente se entabló una demanda civil, Bryant emitió una disculpa a través de su abogado y el caso se abandonó más tarde cuando la acusadora se negó a testificar. (AP Photo/Ed Andrieski) (ED ANDRIESKI)

2005: Bryant tuvo la mejor temporada ofensiva de su carrera en 2005-06, liderando la NBA con un promedio de 35.4 puntos por juego. (AP Photo/Evan Vucci) (EVAN VUCCI)

2006: Los juegos contra los Celtics de Boston siempre sacaron lo mejor de Bryant; los Celtics y Lakers han sido rivales durante décadas. (AP Photo/Branimir Kvartuc) (Branimir Kvartuc)

2007: Bryant siempre fue un competidor intenso. Aquí, celebrando una canasta en un juego de playoffs contra Phoenix, mostró cuánto más significaba la postemporada. (AP Photo/Chris Carlson) (Chris Carlson)

2008: Bryant se lanzó a las gradas en un esfuerzo por salvar un balón suelto en Dallas. Para él, ninguna obra era insignificante. (AP Photo/Tony Gutierrez) (Tony Gutierrez)

2009: Bryant llevó a los Lakers al cuarto campeonato de su carrera, el primero desde que él y O’Neal ganaron tres partidos seguidos a principios de la década de 2000. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2010: El quinto y último campeonato de la carrera de Bryant en la NBA. Mientras transcurrían los segundos finales de esas Finales de la NBA, Bryant saltó a la mesa de anotadores y, mientras caía confeti y algo se pegaba a su uniforme empapado, sostuvo cinco dedos en alto. El significado estaba claro. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2011: Bryant fue adorado en todo el mundo, incluida Corea del Sur, donde lanzó una clínica de baloncesto para niños durante una gira por cinco ciudades asiáticas. (AP Photo/Lee Jin-man) (Lee Jin-man)

2012: Bryant jugó dos veces en los Juegos Olímpicos para USA Basketball. Salió en ambas ocasiones con una medalla de oro. (AP Photo/Eric Gay) (Eric Gay)

2014: Bryant estuvo entre los jugadores que usaron camisetas con el mensaje “No puedo respirar” en 2014 para protestar por la muerte de Eric Garner, un hombre negro asesinado por la policía en Nueva York. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)

2016: Dondequiera que Bryant fue en su última temporada, los fanáticos rivales vitorearon y le hicieron saber cuánto lo extrañarían. (AP Photo/Rick Bowmer) (Rick Bowmer)

2015: Bryant promedió 22.3 puntos en su penúltima temporada en la NBA, la decimoquinta vez en sus 20 temporadas que promediaría al menos 20 puntos. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

2013: Cada vez que Bryant visitaba China, no era raro que miles de fanáticos se presentaran solo para ver a alguien que era tan venerado como cualquier jugador allí, incluida la estrella china Yao Ming. (AP Photo/Kin Cheung) (Kin Cheung)

2016: Kobe Bryant choca puños con su hija al salir de la cancha por última vez. Ella amaba al básquet y sería un juego suyo lo que los llevó a abordar un helicóptero en el 2020 que se estrelló pereciendo ambos junto a otras siete personas. (AP Photo/Jae C. Hong) (Jae C. Hong) Facebook

Añadieron que esas imágenes “sólo sirvieron para incitar los bajos instintos y los deseos de lo que resultó ser un chisme visual”.

Posteriormente, enviaron las imágenes a un tercer bombero -un encargado de relaciones con la prensa que acudió a la escena y después compartió las imágenes con otros miembros del Departamento que no estaban en activo, sus esposas y parejas, durante una ceremonia de premiación en un el Hotel Hilton el mismo mes del percance.

Los dos bomberos -uno de los cuales estuvo en el sitio del accidente para monitorear los procedimientos de seguridad- recibieron cartas “de intención de licencia” en diciembre. El tercero recibió una carta de “intención de suspensión”.

Su estatus no fue dado a conocer el miércoles.

Los abogados del condado de Los Ángeles han argumentado que no hay base legal para la demanda de Vanessa Bryant debido a que las imágenes no se hicieron públicas. La viuda no puede demandar por un “daño hipotético” en caso de que las imágenes se hubieran compartido públicamente, dice el documento del condado.

El capitán Ron Haralson, portavoz del departamento de bomberos del condado, declinó hacer un comentario sobre la demanda.

El alguacil Alex Villanueva condenó el comportamiento y, en una decisión que ha sido criticada, ordenó que se borraran las imágenes.

PUBLICIDAD

Gavin Newsom, gobernador de California, firmó el año pasado una iniciativa de ley que penaliza que los socorristas tomen fotos sin autorización de personas fallecidas en las escenas del crimen o accidente.