La consistencia en el juego del centro Cameron Oliver ha sido una de las únicas notas positivas para los Leones de Ponce en medio de su irregular actuación en lo que va de torneo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El refuerzo, que registra 15.1 puntos con 8.4 rebotes, se ha adaptado a la perfección al sistema que todavía intenta implementar el dirigente Sergio “Oveja” Hernández, quien desde el primer día le dijo al delantero/pívot de 6′8″, que simplemente “se limitara a ser él”.

“Soy un hombre grande, siempre debo aspirar al doble-doble”, manifestó Oliver a El Nuevo Día. “Sergio me habló en la primera práctica y me pidió que fuese yo. Que mi rapidez como pívot me ayudaría a superar a muchos jugadores en la transición. Y así ha sido”, agregó Cameron de 26 años y quien apareció brevemente con Houston y Atlanta en las temporadas de 2020-21 y 2021-22, respectivamente.

PUBLICIDAD

Oliver retornó esta temporada a Ponce luego de militar con el equipo en los pasados playoffs. “He sentido el cariño de los fanáticos siempre. Si no fuese así, no hubiese regresado”, indicó, a la vez que admitió estar sorprendido por el apoyo de la fanaticada, a pesar del mal momento que atraviesa el conjunto de la Ciudad Señorial.

“Sabemos que a nuestra afición le afecta los resultados que estamos teniendo. Tenemos que cerrar filas y hacer lo posible por mejorar. Tenemos que empezar a ganar más”, sostuvo.

Oliver y los Leones, que ocupan el quinto puesto de la Sección A con marca de 7-10, visitan el lunes a unos Mets de Guaynabo (7-9) que han ganado seis de sus últimos siete compromisos.

En el duelo debutará oficialmente en la isla el estelar refuerzo y cuatro veces All-Star de la NBA, DeMarcus Cousins.

“Conozco a Cousins desde ‘high school’. Es uno de mis ejemplos a seguir”, expresó Oliver. “Es literalmente como un hermano mayor para mí”, aseguró.

Cuando Oliver se enteró que Cousins firmaría con los Mets, lo contactó.

“Estoy emocionado de jugar contra él. Ya lo hice en la NBA y, de hecho, tengo su camiseta de aquel día colgada en la pared de mi habitación. Él ha sido una gran inspiración para mí y mi juego. Estoy emocionado de enfrentarlo”, destacó.

Cuando Cousins militaba todavía con los Kings de Sacramento, Oliver estudiaba en Grant Union High School, también en Sacramento.

“Lo veía mucho jugar. Él incluso venía a los juegos y me daba muchos consejos. Lo considero gran parte de mi éxito”, apuntó.