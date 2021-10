El triunfo que los Cariduros consiguieron el martes como locales ante los Capitanes de Arecibo para empatar la serie semifinal a una victoria por bando ha sido un respiro para Fajardo, que sigue obligado a robarse un juego en la carretera para aspirar a la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Este es el parecer del dirigente de los Cariduros, Carlos González, al resaltar la importancia de regresar mañana, jueves, a la Villa del Capitán Correa con la serie nivelada.

“Esto nos saca de estar en una posición de 0-2 e ir a visitar a Arecibo en una posición incómoda. Ahora estamos iguales, y esta es una oportunidad que nos permite robarles un partido, lo que podemos hacer mañana”, articuló González.

“Igualmente, nos levanta el ánimo y nos da confianza. La victoria de ayer (el martes) fue importante y positiva para nosotros. Esto les pasa la presión a ellos porque tienen que defender su casa. De no hacerlo, regresaríamos a nuestra casa con marca de 2-1″, agregó el mentor de Fajardo.

Los Cariduros visitarán el jueves a los Capitanes en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, luego de salir airosos 83-82 en el segundo choque con un polémico final.

De cara al tercer partido en Arecibo, el recién nombrado asistente del Equipo Nacional apuntó que su equipo deberá hacer un mejor esfuerzo en la pintura, especialmente, limitando los rebotes ofensivos de su oponente.

“La fortaleza de Arecibo son los rebotes ofensivos. No podemos seguir permitiendo tantos rebotes ofensivos. Ellos siempre van a capturar una buena cantidad de rebotes ofensivos, porque es su fortaleza, pero no pueden ser tan abrumadores. Hay que tratar de que no lleguen a doble dígito en ese aspecto para que nosotros podamos tener la capacidad de contrarrestar en la transición con velocidad y poder anotar canastos”, abundó.

Arecibo viene de recuperar 18 rebotes ofensivos en el segundo partido y totalizar 20 puntos en segundas oportunidades. Fajardo también hizo daño en segundos tiros con 18 tantos.

Al analizar el segundo partido –celebrado en el Coliseo Tomás Dones- González sostuvo que la defensa de su quinteto fue la clave para nivelar la serie.

Los jugadores de los Cariduros celebran la victoria ante Arecibo en el segundo partido de la serie. (Suministrada Suministrada)

“Creo que hicimos un buen trabajo defensivamente. Entre nosotros habíamos comentado que había que mejorar la defensa para bajar ese marcador sobre 100 puntos. Nosotros tenemos capacidad para anotar, pero es básicamente tirar un juego perfecto”, articuló el mentor, cuyo conjunto perdió el primer partido por final de 102-98.

“Tenemos que enfatizar sobre el área defensiva. Mantenernos sobre un 80 y pico (puntos). La defensa nos mantuvo ahí y al final pudimos anotar unos canastos grandes que nos dieron la victoria”, añadió González en referencia al triple de Alex Abreu restando tres segundos, al tiempo que destacó el tapón de Víctor Rudd en el segundo final del juego que selló la victoria caridura ante un intento de Chinemelu Elonu.

Esa jugada de Rudd fue protestada por Arecibo, que entendió que hubo un “goaltending” en el intento de Elonu.

Sobre este particular, González no quiso entrar a debatir si en esa jugada hubo alguna interferencia de su jugador. Para él, el bloqueo de Rudd fue “limpio”.

“Yo no voy a entrar en el debate de si fue ‘goaltending’ o no. Al final del día, los árbitros son los que deciden en el momento dentro de lo que ellos ven. Por lo que pude percibir en los videos fue un tapón limpio”, expuso.

“Entiendo que el reclamo también es que haya televisión en esos partidos para poder revisar jugadas. Honestamente, no hay mucho que se pueda cambiar dentro del reclamo que se tenga”, dijo González, quien coincide en el reclamo que se televisen todos los partidos de las semifinales.

El dirigente de los Capitanes, Rafael “Pachy” Cruz, no respondió a las llamadas de este diario.