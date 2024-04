Carlos Rivera y la conversación de una hora con Sergio Hernández antes de aceptar el reto de dirigir a los Leones

“Llegó el momento que me llama Sergio. Estoy en el juego del nene mío pequeño. Tuvimos una conversación más de una hora. No voy a entrar en detalle, pero fue él (que me convenció) porque yo estaba seguro de que no quería tomar el equipo. No porque tenga algo contra. Era que pensaba que no era mi momento. Sergio me convence y ellos (los Leones) me compran la idea de que tiene que ser de una manera. Los jugadores la compraron rápido. Se nota en la manera que vinieron a las prácticas”, relató Rivera a El Nuevo Día.