En el partido de la serie “play-in” frente a los Grizzlies de Memphis, los Trail Blazers de Portland necesitaban un canasto en los segundos finales para asegurar el triunfo que los catapultaría a la postemporada de la NBA.

Arriba en la pizarra 119-116 con 20 segundos por jugar, Damian Lillard penetró al canasto y en el ala izquierda de la cancha esperaba paciente Carmelo Anthony, alzando los brazos para dejarle saber que estaba solo. Lillard lo tenía en la mirilla y cuando se elevó en la pintura realizó el pase al veterano canastero, quien disparó detrás del arco para encestar un triple que ponchó el boleto de los Trail Blazers a los playoffs luego de una inconsistente temporada regular.

El bombazo confirmó dos cosas: Portland hizo bien en rescatar a un Anthony que se vio más cerca del retiro que de una cancha de la NBA a finales del pasado año y que al alero de 36 años aún le queda gasolina en el tanque para ser una segunda o tercera voz relevante en un equipo.

Para Lillard, jugador franquicia de los Trail Blazers, no es sorpresa la efectividad de su veterano compañero en momentos de presión. “Creo que defrauda más que las personas estén sorprendidas por su tiro. Es un Salón de la Fama, un gran compañero y es lo que esperamos de él”, dijo Lillard después del encuentro.

Tony Ruiz, exdirigente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), coincidió con las palabras de Lillard.

“Cuando subestimas a los jugadores, cuando le pones una equis, cuando le dicen que están acabados o no pueden hacer nada, ahí vez el resultado, de competidor, de dar el extra, de hacer el esfuerzo, y de demostrar que le quedaba gasolina en el tanque”, expresó Ruiz sobre el resurgir de Anthony en Portland.

“Es un competidor y lo ha demostrado. Me alegra mucho porque no puedes menospreciar la calidad y la experiencia de un jugador porque le salió mal las cosas en un momento dado. Se levantó ante toda esas adversidades y lo está haciendo positivamente”, agregó Ruiz.

Anthony, tercera selección del sorteo de novatos de 2003 (por los Nuggets de Denver) que incluyó la entrada de los astros LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, tuvo una agria salida del torneo en 2018 cuando no encajó con los Rockets de Houston después de apenas 10 encuentros. Antes de Houston, jugó con el Thunder tras ser cambiado de los Knicks de Nueva York. En Oklahoma City tampoco llenó las expectativas del quinteto.

LeBron James, de los Lakers, y Carmelo Anthony, de los Trail Blazers, se reencuentran en la postemporada 2020 de la NBA al ambos cumplir 17 temporadas en la liga. (Kevin C. Cox)

Anthony, diez veces Jugador Todo-Estrella y campeón de anotaciones en 2012-13, entró en un tipo de exilio, ignorado por las franquicias que optaron por nutrirse de talento joven. Después de casi un año sin jugar, los Trail Blazers —escuadra que venía de una final de la Conferencia de Oeste— se vieron en aprietos a finales de 2019 tras registrar un inicio de 5-10. Lillard y la segunda voz CJ McCollum no contaban con la presencia de Jusuf Nurkic y Zach Collins, fuera por lesiones.

Portland apostó a Anthony y lo firmó con un contrato no garantizado el 19 de noviembre. Debutó con 10 puntos en el revés frente a los Pelicans de Nueva Orleans. Pese a la derrota, Anthony dio la presencia en cancha que necesitaba Portland para reponerse y llegar a “la burbuja” de la NBA, a finales de julio tras una paralización de casi cinco meses por la pandemia, a tres juegos y medio de Memphis por el octavo puesto clasificatorio de la Conferencia del Oeste.

En Disney, Portland jugó para 6-2 en los partidos restantes de temporada regular y Anthony promedió 16.5 puntos en los ocho desafíos. En la fase regular finalizó con una media de 15.4 puntos con 6.5 rebotes.

“Tiene que ver con aceptar un rol secundario. Él estaba en un momento dado en negación tanto en Oklahoma City como en Houston. No estaba muy contento en ser un jugador de rol, de aportar a las estrellas del equipo. En Portland lo está aceptando de esa manera”, expresó el boricua Carlos Morales, analista de ESPN.

“En Portland lo está aceptando de esa manera. A veces pasan cuatro a cinco minutos y no toca la bola, o no toma un tiro, y aun así está defendiendo, reboteando y exhibiendo liderazgo. Esas son cosas que demuestran que le llegó la madurez porque nadie lo quería en la liga. Portland le da la oportunidad y la está aprovechando, porque le queda mucho baloncesto, pero no le queda para cargar a un equipo y llevarlo a un campeonato. Como una tercera o cuarta figura está perfecto”, añadió el exdirigente del Equipo Nacional.

Los Trail Blazers enfrentan el sábado a los Lakers en el tercer juego de la serie de primera ronda. La serie está nivelada, 1-1.