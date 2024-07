Chase Budinger, excompañero de J.J. Barea en los Timberwolves, debuta en el voleibol de playa de París 2024

“Realmente traté de usar mi experiencia en el baloncesto (de jugar frente a grandes multitudes) para mantener la calma todo el tiempo”, dijo Budinger después de una victoria por 21-14, 21-11. “Pero definitivamente no fue así por dentro”, agregó.

“En el viaje en autobús hasta aquí, le conté a Miles sobre mi primer partido de baloncesto en el que estuve nervioso, sobre cómo estaba y cómo los nervios realmente me afectaron”, sostuvo Budinger. “No acerté ningún triple, perdí dos balones y uno de mis tiros fue un balón sin acertar. Así que los nervios afectaron mi juego”.

El lunes, en el estadio de la Torre Eiffel, el nerviosismo no le afectó, ni siquiera contra un equipo francés que había ganado los últimos tres enfrentamientos de la gira internacional.

“Me tomó seis años. Me llevó mucho tiempo lograr finalmente este objetivo y estoy aquí compitiendo en los Juegos Olímpicos”, destacó Budinger. “Y no hay mejor sensación”.

A diferencia del debut en la NBA contra los Trail Blazers de Portland en 2009, Budinger dijo: “Sentí que aquí, pude conseguir un par de puntos al principio. Ese alivio me ayudó a eliminar parte de ese estrés, esos nervios y me permitió jugar más mi juego sin que me afectara tanto”, apuntó.