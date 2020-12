La NBA ya arrancó y la primera semana de acción pudiera ser un indicador de cómo correrá la temporada para los 30 equipos de la liga. Aunque siempre hay cambios en el camino.

En estos primeros siete días de competencia hubo de todo: victorias en el último segundo, actuaciones individuales deslumbrantes y palizas bochornosas.

Hasta el martes, solo quedaban cuatro invictos: los Pacers, los Hawks, los Cavaliers y el Magic. Con la excepción de Indiana y Orlando, Atlanta y Cleveland no clasificaron a la pasada postemporada y no jugaban desde marzo al no formar parte de los 22 quintetos que participaron en la ‘burbuja’ entre julio y septiembre pasado.

Será interesante ver cómo estas escuadras -que no se proyectan favoritas para ganar el campeonato- lucen en 2021.

A continuación, un vistazo a cinco historias de la primera semana.

PUBLICIDAD

Los Nets van en serio

Hubo mucha duda y anticipación sobre cómo los Nets de Brooklyn se iban ver con Kevin Durant y Kyrie Irving jugando juntos por primera vez. ¿Durant sería el mismo luego de perderse un año tras una operación en el tendón de Aquiles? ¿Podrá Irving recuperar su brillo tras no lucir con los Celtics de Boston?

Las preguntas fueron contestadas a favor de la apuesta del equipo.

Aunque juegan para 2-2, los Nets arrancaron con fuerza, destrozando en su camino a los Warriors y a los propios Celtics. Durant luce como el mismo jugador estelar que ganó dos campeonatos con Golden State antes de su lesión en las finales de junio de 2019.

El pasado Jugador Más Valioso de la NBA promedia 27 puntos, mientras que Irving luce rejuvenecido con 29 unidades por cotejo. La salud será importante para que este equipo impacte por completo la Conferencia del Este en los próximos meses. Ya enfrentan una baja notable con la salida del armador Spencer Dinwiddie, fuera por el resto de la temporada luego de sufrir un desgarro en el ligamento anterior de su rodilla derecha. Será operado.

Lakers en ritmo con James y Davis descansados

La noticia principal de los campeones defensores fue su exitoso trabajo en la temporada muerta, reforzándose con jugadores notables como Dennis Schroder, Montrezl Harrell y Marc Gasol. La cohesión de las nuevas caras con el talento que permaneció en la escuadra ha sido, hasta la fecha, favorable para los Lakers, que tienen como plan darle el mayor descanso posible a sus astros LeBron James y Anthony Davis para que estén frescos en la parte final.

PUBLICIDAD

LeBron James (23) recibe un bloqueo por parte de Derrick Jones Jr. en el revés de los Lakers ante Portland el pasado lunes. (Ashley Landis)

James y Davis promedian 30.5 y 33 minutos por juego, respectivamente, y comoquiera lideran cuatro de las cinco estadísticas principales de la escuadra. Schroder es el tercer mejor anotador de los Lakers con 16.8, seguido por Harrell, vigente Sexto Hombre del Año, con 15.0. El alero Kyle Kuzma, quien recientemente firmó una extensión de $40 millones, ha aprovechado los minutos extra para tener media 13.5 tantos. Gasol, por su parte, es el tercer mejor rebotero del equipo junto a Harrell con 6.0 cada uno, además de liderar en bloqueos (1.5).

Con un inicio de 2-2, los Lakers se cocinan a fuego lento para servir el plato principal al final.

Comienzo agridulce para Milwaukee y los Clippers

Los Bucks y los Clippers no se han encontrado como equipo en el inicio de la temporada. Milwaukee, el equipo con el mejor récord en las últimas dos fases regulares de la NBA, juega para 1-2 con su estrella Giannis Antetokounmpo desempeñándose de manera errática.

El dos veces Jugador Más Valioso falló un tiro libre para empatar el partido inaugural frente a los Celtics, que se llevaron la victoria gracias a un triple de Jayson Tatum, segundos antes de expirar el cuarto parcial con las manos del griego en su cara.

Después de pasear a los Warriors el día de Navidad, cayeron por 20 puntos contra los Knicks de Nueva York.

Antetokounmpo ha tenido dificultades para encontrar su puntería, tirando para un 47 por ciento tras terminar con un 55 la temporada pasada. Solo ha acertado ocho de 30 intentos en la pintura y acumula cuatro triples en 16 intentos.

PUBLICIDAD

En Los Ángeles, los Clippers han dejado mucho que desear. Derrotaron a los Lakers en el primer juego de la temporada, una deslucida victoria después de desperdiciar una ventaja de 20 puntos. Se desquitaron de los Nuggets de Denver en Navidad, pero recibieron una increíble paliza el domingo por parte de los Mavericks de Dallas, con marcador de 124-73 en la nueva era del dirigente Tyronn Lue. Si sirve de consuelo, Kawhi Leonard no estuvo activo en la masacre, en la que solo anotaron 27 puntos en la primera mitad, para irse al descanso del intermedio con un déficit de 50 puntos (77-27).

Otros inicios decepcionantes fueron protagonizados por los Warriors (1-2), con Stephen Curry sin mucha ayuda ante las ausencias de Klay Thompson y Draymond Green; los Raptors de Toronto (0-2), notándose las salidas de Gasol y Serge Ibaka; y los Wizards de Washington (0-3), desperdiciando los triple-doble de su nueva estrella Russell Westbrook.

Harden da cara

A pesar de todo el drama que rodea al escolta James Harden ante su aparente descontento en Houston, la historia parece ser otra cuando sale a jugar. En las dos derrotas de los Rockets, el otrora JMV acumuló 44 y 34 puntos. Al momento, lidera las estadísticas de la NBA en puntos (39.0) y triples logrados (5.5), y está segundo en asistencias (12.5). Harden comenzó la temporada tarde, al igual que su equipo, después de ser puesto en cuarentena por asistir a una fiesta, violando los protocolos salubristas de la liga. Fue multado por $25,000.

PUBLICIDAD

Otro anotador destacado en el arranque es el armador de los renovados Hawks, Trae Young (34.0), segundo detrás de Harden.

Lesiones notables

Además de la pérdida de Dinwiddie por parte de los Nets por lesión, los Grizzlies de Memphis jugarán las próximas tres semanas sin su base estelar Ja Morant tras ser diagnosticado con una torcedura de tobillo tipo dos. El jugador fue sacado en silla de ruedas el lunes en la victoria ante Brooklyn. Morant venía de un comienzo explosivo en su segundo año en la liga, anotando 44 puntos en el duelo inicial y 28 en el segundo.

En Cleveland, el delantero veterano Kevin Love perderá más tiempo de lo previsto, aproximadamente un mes, ante su lastimadura en la pantorrilla. Los Cavaliers, hasta el momento, no lo extrañan con su mejor comienzo de temporada desde 2016, con victorias en sus primeros tres compromisos.