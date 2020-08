Canastos ganadores al sonar la chicharra, desempeños de 50 puntos o más, derroche de anotaciones, triples dobles históricos, donqueos, y tapones en transiciones.

A una semana de su regreso después de una pausa de cuatro meses por la emergencia del COVID-19, la NBA juega como si no se hubiera perdido nada, con el mismo ritmo previo a la abrupta cancelación el pasado 11 de marzo tras el positivo del centro del Jazz de Utah Rudy Gobert.

La única diferencia es que 22 equipos están encerrados en una burbuja confeccionada en el ESPN Wide World of Sports de Walt Disney Word en Orlando, Florida, sin público presente en las gradas, para evitar que el coronavirus llegue al tabloncillo.

Y la liga se ha apuntado un acierto con el experimento. Tanto los jugadores como el personal técnico han aplaudido el proyecto, pese a estar alejados de sus familias, para traer la acción de vuelta y darle culminación a la temporada 2019-20.

De igual forma, los canasteros lucen satisfechos con la oportunidad de utilizar la plataforma para expresar mensajes en contra de la injusticia racial con el mensaje de “Black Lives Matter” grabado en la canchas y camisetas. Solo dos atletas, Jonathan Isaac (Orlando) y Meyers Leonard (Miami), al igual que el dirigente de los Spurs de San Antonio Gregg Popovich y la asistente Becky Hammon, han permanecido de pie durante el himno nacional, decisiones respetadas por sus pares.

A continuación, cinco lecciones que ha dejado la primera semana en la burbuja.

Intacto el drama

Estar en un complejo diseñado para el turismo no significa que los jugadores van a estar de vacaciones durante su estadía. Aunque sí tienen todo a su disposición para relajarse en tiempos de pandemia, la competitividad se enciende una vez pisan el tabloncillo. En los primeros 28 encuentros celebrados en “la burbuja”, 13 se han decidido por cinco puntos menos. LeBron James, Devin Booker y Carmelo Anthony han inyectado drama a sus encuentros con canastos ganadores cuando los segundos cuentan. Aunque se están jugando partidos de temporada regular, los equipos lo están dando todo para posicionarse de la mejor manera

Los campeones se dan a respetar

Desde antes que se desatara la pandemia, los campeones defensores Raptors de Toronto han sido subestimados e incluso descartados para defender su corona tras la partida de Kawhi Leonard a los Clippers. Sin embargo, fuera y dentro de “la burbuja”, el quinteto canadiense ha hecho quedar mal a sus detractores. Toronto, que marcha segundo en el Este con marca de 48-18, dio un golpe en la mesa tras vencer el domingo a los Lakers de Los Angeles, líderes del Oeste. De hecho, los Lakers no derrotan a los Raptors en sus últimos 11 encuentros. Toronto juega para 2-0 en Disney, dominando también al Heat de Miami. Queda demostrado que el dirigente Nick Nurse lleva una profunda y peligrosa escuadra de vuelta a los playoffs y que su reinado no es una casualidad.

Oportunidad para brillar

La pandemia provocó que varios jugadores decidieran no participar en el reinicio de la liga por temor al virus o para sanar lesiones. Estas ausencias han sido aprovechadas por canasteros con hambre de sobresalir. En Indiana, T.J. Warren, aprovechó las ausencias de Demantas Sabonis (lesión) y Malcolm Brogdon (COVID-19) para tomar protagonismo y anotar 53 puntos la primera victoria de los Pacers en la burbuja. Warren siguió caliente, con partidos de 34 y 32 unidades para Indiana marchar invicto en el regreso. En Brooklyn, los Nets siguen en pelea a pesar de no contar con cinco jugadores estelares. Garrett Temple y Timothe Luwawu-Cabarrot apenas podían contar con los dedos sus apariciones como titulares en la NBA y el martes pasado se vistieron de héroes con la victoria sorpresa sobre los Bucks de Milwaukee, líderes del Este. Prueba de que en “la burbuja” no se puede subestimar a nadie.

Burbuja blindada

Hasta la fecha, “la burbuja” de la NBA ha dado cátedra de cómo poner a correr una liga profesional en medio de una pandemia. La liga anunció el miércoles que de los 346 jugadores examinados para detectar el COVID-19 ninguno dio positivo desde que los últimos resultados fueron anunciados el pasado 29 de julio. Con la noticia, el organismo sigue ganando terreno como ejemplo a seguir por otras organizaciones, en especial las Grandes Ligas, que lidió con dos equipos afectados por brotes. La pandemia parece lejos en acabar y la creación de un ambiente aislado para celebrar deportes es, hasta que se demuestre lo contrario, la respuesta más efectiva durante la crisis sanitaria.

Locura en el Oeste

Cinco equipos fuera de las primeras siete posiciones de la Conferencia del Oeste pelean por colarse a la postemporada y la batalla promete estar candente hasta la última fecha. Los Grizzlies de Memphis aguantan la octava posición con marca de 32-37, a un juego de los Trail Blazers de Portland (31-38), quienes ganaron el martes gracias a un triple de Carmelo Anthony. De acabarse la temporada regular hoy, ambos equipos jugarían una serie (play-in), con el noveno teniendo que ganar dos juegos consecutivos al octavo para robarse la clasificación. Pero esto no acaba aquí. Los Spurs (29-38), quienes tienen en juego una racha de 23 apariciones consecutivas a la postemporada, pisan los talones de Portland, al igual que los Pelicans de Nueva Orleans (29-38) y los calientes Suns de Phoenix (29-39), invictos (3-0) en la burbuja, pero con mucho camino por recorrer. Los Kings, por su parte, van en picada con cuatro derrotas al hilo. A Memphis le resta un calendario fuerte con choques ante Oklahoma City, Toronto, Boston y Milwaukee. Portland tampoco tiene la ruta fácil con citas ante Denver, Clippers, Filadelfia, Dallas y Brooklyn, equipo que intenta sobrevivir en el Este.