Guanajuato, México– El presidente de la Comisión Médica de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur), el fisiatra David Soto Quijano, se mostró en desacuerdo con las expresiones del armador André Curbelo, quien fue suspendido indefinidamente del programa nacional por presuntamente incumplir reglas de conducta.

Curbelo aseguró a través de las redes sociales que los jugadores “pasando por dolencias” en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, “no habían recibido ni una sola terapia”.

El jugador de 21 años, además, añadió que el trainer (en referencia a José Cruz) “ni un ‘tape’ (cinta adhesiva) “podía traer” a los juegos y/o entrenamientos.

Soto discrepó.

“Me rompe el corazón, eso es falso”, reaccionó el directivo federativo.

Soto explicó que la Comisión Médica de la Federación, compuesta por fisiatras, médicos primarios, emergenciólogos y psicólogos, se reúnen a principios de año, para dividirse entre todos los torneos en calendario, incluidos los masculinos, femeninos y juveniles.

“Trabajamos con terapistas atléticos e, igualmente, entrenadores físicos. Es bien organizado”, sostuvo.

Curbelo, que se comprometió recientemente con Southern Miss en la NCAA, tuvo un alegado patrón reiterado de indisciplina, que incluyó un altercado con un compañero de equipo, aparte de romper propiedad del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, de El Salvador.

Presuntamente, también, Curbelo insultó al dirigente del equipo anfitrión.

“Los programas nacionales están bien cuidados. No he hablado con José (Cruz), pero queremos aclarar que eso no es cierto”.

Soto actualmente está con la Selección Nacional femenina de baloncesto en Guanajuato, México, sede de la AmeriCup 2023.

“Es una persona que quiero mucho, pero se equivoca en lo que dice”, sentenció.

En competencias como Centroamericanos y Panamericanos, los servicios médicos los provee el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).