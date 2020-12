En la recién concluida ‘burbuja’ de Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el hotel Wyndham Grand Río Mar de Río Grande no hubo tolerancia con la estrella de las Grandes Ligas, Yadier Molina, ni con el propio líder del cuerpo médico, el cardiólogo Luis Molinary, respecto a protocolo salubrista para evitar contagios de COVID-19.

Fueron tan estrictas las reglas que, incluso, en una parranda que le llevaron a los jugadores el pasado 9 de diciembre, un integrante de la liga fue divisado sin mascarilla en la actividad y de inmediato fue enviado a su cuarto para ser aislado. Además, se repitió una y otra vez el uso de las mascarillas en la cancha principal durante los partidos.

Este tipo de extremos, según Molinary, llevó a que durante las siete semanas del certamen en la hospedería no se detectara ningún caso interno, un acierto que llevó al organismo a coronar un campeón en una atípica temporada 2020.

El éxito se combinó con la importancia de lucir un tapabocas en todo momento entre las más de 400 personas que trabajaron en la producción del certamen (jugadores, cuerpo técnico, árbitros, oficiales de mesa, entre otros), las sobre 2,000 pruebas moleculares (PCR) que se realizaron cada semana y el sistema de rastreo establecido por los epidemiólogos asignados.

“No perdonamos a nadie”, dijo Molinary a El Nuevo Día. “Ni a Yadier ni a mí mismo. Rápido levantamos bandera cuando detectábamos un fallo. Nadie, absolutamente nadie podía salirse del protocolo”, agregó detallando que Molina tuvo que hacer cuarentena para tener acceso a la ‘burbuja’ y que antes de ingresar, al igual que él, solo pudieron ver de cerca algún tipo de acción en el lugar dentro de un vagón especial tipo pecera donde no tenían contacto con nadie dentro de la ‘burbuja’.

“ A la gente que anda en la calle y que todavía, a estas alturas del juego le resta importancia, las bases para contener la pandemia son las mascarillas, las pruebas y los rastreos. Todo esto lo hicimos en la burbuja ” Dr. Luis Molinary, médico de los Vaqueros y líder del grupo médico en la burbuja del BSN

El también médico de los campeones Vaqueros de Bayamón encabezó un grupo de especialistas compuesto por el internista Miguel Magraner, galeno de los Leones de Ponce y su homólogo Manuel Polanco, de los Capitanes de Arecibo; William Félix Rodríguez, emergenciólogo con ocho años de experiencia en la organización en eventos de la NBA; la doctora Kenira Thompson; el fisiatra Fernando Sepúlveda; y los epidemiólogos del Departamento de Salud, José López de Victoria y Yonaica Plaza, bajo el liderazgo de Fabiola Cruz López, para regir orden en la ‘burbuja’.

Tampoco fue que estuvieron encima de los jugadores para que cumplieran al pie de la letra las normas establecidas. Molinary agregó a la lista de aciertos el compromiso de los 120 atletas para que el torneo se completara sin contagios entre ellos, quienes no recibieron un voto de confianza absoluto de los fanáticos ante el riesgo de que uno de ellos, o varios, provocaran el estallido de la ‘burbuja’.

“Mucha gente apostaba que iba haber un brote a la semana de comenzar esto. Muchos de esos comentarios en las redes iban dirigidos a jugadores con nombre y apellido. Eso para mí fue una falta de respeto a esos muchachos. Todos ellos estuvieron enfocados y se regañaban ellos mismos. Fueron los que más estricto siguieron el protocolo”, comentó.

El régimen de prevención comenzó durante las llamadas ‘pre burbujas’, los campamentos aislados de los 10 equipos para entrenar rumbo a la reanudación de la temporada y donde se comenzaron a realizar las pruebas moleculares semanales, costeadas por el Departamento de Salud a través de los fondos federales de la Ley CARES. De la preparación salieron dos brotes: uno detectado en las filas de los Vaqueros de Bayamón antes de ingresar al hotel, y el segundo a la llegada a la hospedería, en el personal de los Santeros de Aguada, antes del tirar la bola al aire. En el caso de los Santeros, el equipo salió de hotel para guardar cuarentena en el oeste y luego regresar en fase de grupos a Río Grande.

Cuando el canastero de los Atléticos de San Germán, Isaac Sosa (22), llegó desde México a Río Grande, entregó una prueba negativa de menos de 48 horas, pero en el proceso de cuarentena en la burbuja otra prueba administrada allí arrojó positivo, por lo que fue aislado y el caso no pasó a mayores. (Suministrada / BSN (Custom credit))

Otro caso fue el escolta de los Atléticos de San Germán, Isaac Sosa, quien llegó de jugar de México en las semanas finales de la fase regular del BSN. Sosa entregó una prueba negativa realizada 48 horas antes de ingresar, pero al sexto día de estar encerrado en un cuarto del Wydham, una nueva prueba detectó positivo. Sosa abandonó las instalaciones para después regresar sano y participar en la postemporada con San Germán.

Sobre Molina, dueño de los Vaqueros, el pelotero visitó en varias ocasiones a su equipo antes de dormir en el hotel para los playoffs. Durante sus visitas, tuvo que llevar una prueba PCR hecha en un periodo de 24 horas para luego realizarse un examen de antígenos en el hotel. No podía tener contacto con los jugadores, observándolos competir desde una cápsula de cristal con su propio baño.

A esto se le añade los nueve jugadores que salieron para participar en la ventana de FIBA en Indianápolis con el Equipo Nacional a finales de noviembre.

En todos los ejemplos, hubo cooperación y entendimiento de los protagonistas, sin quejas ni peleas

“El único sitio donde no había COVID en Puerto Rico era en un sitio donde era todo estricto (la burbuja). La gente tiene que entender, las sanciones existían, pero el deseo de que esto se lograra fue por encima y por eso me quito el sombrero con toda la gente que estuvo adentro. Fueron los verdaderos campeones”, declaró Molinary.

“A la gente que anda en la calle y que todavía, a estas alturas del juego, le resta importancia, las bases para contender la pandemia son las mascarillas, las pruebas y los rastreos. Todo esto lo hicimos en la burbuja”, agregó.

Según el Dr. Luis Molinary, el seguimiento de los protocolos en la burbuja fue sumamente estricto. Dijo que la estrella de las Grandes Ligas, Yadier Molina, propietario de los Vaqueros, tuvo que cumplir con un proceso de cuarentena que incluyó ver a su equipo desde un vagón aislado, antes de poder estar más cerca de su equipo. (Suministrada / BSN (Custom credit))

Aunque todo funcionó sin mayores contratiempos, los momentos tensos no faltaron. En momentos en que los contagios aumentaron significativamente en la isla, los laboratorios se ataponaron para entregar resultados. EL BSN enviaba sus pruebas al laboratorio Toledo. El pasado 25 de noviembre, la jornada de cuatro juegos fue pospuesta al no llegar los exámenes a tiempo ante sospecha de positivos.

“Tan mala las cosas se pusieron en Puerto Rico que la cantidad de pruebas era tan brutal que no pudieron cumplir a tiempo, llegaron muy tarde. Imagínate la presión que teníamos, como grupo, por los costos de la televisión, la dificultad de reasignar juegos cuando el tiempo estaba limitado. Pero, el comité médico dijo que no, aunque se buscó la vuelta para flexibilizar el protocolo. Bajo ningún concepto la prueba de antígeno sustituye la PCR”, recordó.

“Si no había PCR, no podía haber juego. Y no fueron decisiones tomadas por mí por dar la cara. Hubo momentos en el grupo que tuvimos diferencias. Aunque en la medicina todo está escrito, un doctor puede ver algo de otra manera. Todo se llevó a votación, con las decisiones siempre en grupo. El norte siempre fue la salud de todos”, resaltó.

El temor también estaba en la salida y entrada por situaciones familiares de emergencia, de un jugador lastimado que tuvo que ir al hospital cercano a realizarse pruebas de resonancia magnética para luego retornar. Ahí entraba el grupo de rastreo para identificar que la persona no estuvo en riesgo mayor de contagiarse. Igual con los falso positivos, al examinar los pasos de los compañeros de cuarto de los jugadores.

Todo el proceso para bloquear al coronavirus su entrada al hotel provocaron lecciones para el futuro, si alguna vez se repita un escenario similar.