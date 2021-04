El club Movistar Estudiantes de Madrid en la Liga Endesa de España, equipo para el que juega el boricua José Juan Barea, sufrió en la tarde de hoy una dolorosa derrota por 85-75 ante Murcia que pesa duro en la lucha que montan por meterse en la lucha por la clasificación.

El partido no arrancó bien para Estudiantes, que desde antemano sabía que no contaría con un Barea a toda capacidad debido a una molestia física. De hecho, el entrenador del club, Jota Cuspinera, destacó que el boricua está lastimado no a un nivel de tener que sentarse y no jugar, pero tampoco con la capacidad de dar su habitual nivel de partido. Bajo ese panorama, el mayagüezano solo aportó ocho puntos con un rebote y dos asistencias en poco más de 14 minutos jugados. Vio poca acción hacia las postrimerías del partido por decisión de su entrenador.

Estudiantes perdió la primera mitad por diferencia 55-33. Se llevaron la segunda por 42-40, pero ello no fue suficiente.

Cuspinera habló al final del partido de la molestia que sentía con el resultado.

“Los dos equipos nos jugábamos la vida y uno lo ha entendido y otro no: nos han dado un baño en lo táctico y en lo relativo a la energía”, dijo Cuspinera a movistarestudiantes.com sobre lo que fue el inicio del encuentro. Precisó que su malestar era más una molestia por dejar pasar una oportunidad importante.

Con el resultado, Estudiantes ve su récord caer a 9-19 completadas en la liga 29 de 38 jornadas. Murcia, por su parte, mejoró a 10-17.

Estudiantes cerró así el domingo a 4.5 juegos de la octava y última posición clasificatoria. Desde la llegada de Barea juegan para 4-8.