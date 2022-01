Nueva Orleans - Jayson Tatum anotó 38 puntos, Jaylen Brown añadió 31 y los Celtics de Boston derrotaron el sábado 107-97 a unos Pelicans de Nueva Orleans que se quedaron cortos.

Robert Williams atrapó 16 rebotes y bloqueó cuatro tiros para Boston, que lideró por dos dígitos durante la mayor parte del juego en camino a una tercera victoria en cuatro juegos, con dos de esos triunfos en la carretera.

El armador novato no ‘drafteado’ de New Orleans, José Alvarado, anotó 19 puntos, la mejor marca de su carrera, con ocho encestes en 11 tiros, acertando 3 de 4 desde el rango de tres puntos. Pero los Pelicans fueron superados por Boston en porcentaje de tiro, 53.1% a 43.9% y perdieron por tercera vez consecutiva.

Por segunda noche al hilo, los Pelicans se vieron afectados por un mal tiro desde el perímetro.

Habiendo fallado 29 de 34 tiros de tres puntos en la derrota ante Denver el viernes por la noche, los Pelicans acertaron solo dos de 19 triples en la primera mitad contra Boston y se quedaron atrás por hasta 20 antes del medio tiempo. New Orleans falló 24 de 32 triples para el juego.

Tatum encestó cuatro triples y anotó muchos de sus puntos en penetraciones cortantes y donqueos, encestando 17 de 26 tiros (65.4%) en total. Brown también acertó cuatro desde lo profundo y 11 de 20 tiros en total. Josh Richardson agregó 10 puntos para Boston, que ganó cómodamente a pesar de intentar solo 11 tiros de falta.

Los Celtics lograron una ventaja temprana de dos dígitos y la mantuvieron durante la mayor parte de la primera mitad. Tatum anotó 11 puntos antes de que transcurrieran los primeros cinco minutos. Cuando dejó el juego, Brown comenzó a sumar puntos.

En el medio tiempo, Tatum y Brown solos superaban a los Pelicans 38-34. La ventaja real de Boston fue 52-34.

La mayor remontada de la franquicia en la segunda mitad de los Pelicans (24 puntos) se produjo contra Boston en Nueva Orleans el pasado 21 de febrero. Esa noche, Brandon Ingram y Zion Williamson se combinaron para 61 puntos en una victoria de 120-115 en tiempo extra.

Esta vez, Ingram se perdió su cuarto juego consecutivo por un esguince en el tobillo derecho. Williamson no ha jugado en toda esta temporada debido a su prolongada recuperación de una cirugía para reparar una fractura en el pie derecho. New Orleans también jugó un tercer juego consecutivo sin el segundo máximo anotador y el mejor reboteador Jonas Valanciunas (enfermedad no COVID).

Aún así, Alvarado ayudó a los Pelicans a acercarse a 78-70 al final del tercer cuarto antes de que Boston se alejara nuevamente en la recta final. Alvarado aportó también cuatro rebotes, dos asistencias y cuatro cortes de balón. Su mejor juego antes de este, fue uno de 13 puntos con cuatro asistencias y cuatro robos el pasado 20 de enero en la victoria sobre Nueva York 102-91.