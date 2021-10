El gerente general de la Selección Nacional de Baloncesto, Carlos Arroyo, fue hermético hoy al ser abordado sobre las diferencias filosóficas que tuvo con el saliente dirigente nacional Eddie Casiano, las que provocaron su destitución del puesto para el cual estaba bajo contrato hasta el 2023.

Sin querer hablar mucho, Arroyo apuntó que las diferencias siempre existen en todos los equipos entre las gerencias y la parte técnica.

Solo dijo que que tuvieron conversaciones “bien personales” entre él y Casiano, el Comité de Selecciones Nacionales y el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos.

“Son conversaciones que se llevan a diario en lo personal y se quedan ahí”, dijo Arroyo.

Fuentes de este diario señalaron que la salida de Casiano fue recomendada por Arroyo al Comité de Selecciones Nacional a raíz de diferencias entre ambos sobre algunos jugadores que serían convocados para la próxima cita de la Selección en noviembre.

El presidente de FBPUR, Yum Ramos, por su parte, señaló al respecto que solamente tiene agradecimiento y respeto por Casiano.

“Aquí no hay ningún malestar con Eddie Casiano, ninguna molestia. Lo que tenemos es agradecimiento y respeto por todo el trabajo que hizo. Eddie es parte de esta institución como jugador, coach. Se dedicó en cuerpo y alma. La razón fue, simplemente, darle un cambio de visión al nuevo ciclo”, dijo Ramos.

El presidente federativo agregó que la salida de Casiano fue una “institucional” y de la que fue él parte.

“Fue una cuestión institucional más que mía”, dijo Ramos. “Tengo una institución, una junta de directores, un Comité de Selecciones Nacionales. Se tomó la decisión porque va a comenzar un ciclo nuevo y se le quería dar una nueva visión y filosofía. Fue una decisión completa. Fui parte de la decisión y de las discusiones que se hicieron”.

Casiano no se ha expresado públicamente sobre su controvertida salida. Dijo en un comunicado que agradeció la oportunidad en la Selección y que le espera un buen futuro adelante. No entró en detalles sobre las razones de su salida. Agregó que no es el momento de “poner excusas”.

Casiano llevaba en la dirección de la Selección el mismo tiempo que Ramos lleva en la presidencia de la PBPUR, desde el 2016.

El técnico fue sustituido este lunes por Nelson Colón, quien fue nombrado en conferencia de prensa con la FBPUR junto a los técnicos que trabajarán como sus asistentes, Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González.

Colón dijo en su presentación que es el tiempo de brillar para Arroyo como gerente general. Todas las partes dijeron que las convocatorias están abiertas para todos los jugadores que están, que han sido parte o que son candidatos a debutar en el Equipo Nacional.