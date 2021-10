La cuenta bancaria de Kyrie Irving no recibirá una cantidad sustancial de dinero esta campaña si el armador de los Nets de Brooklyn no decide vacunarse en contra del COVID-19 camino a la temporada 2021-22 de la NBA.

El canastero estuvo ausente el martes y miércoles en las primeras prácticas del equipo en Nueva York, ciudad que exige que todo jugador que actúe o practique en la ciudad debe estar vacunado. La misma orden está establecida en la metrópolis de San Francisco, hogar de los Warriors de Golden State.

La NBA no o obliga a los jugadores que se vacunen, pero quienes no lo hacen deben someterse a frecuentes pruebas y enfrentan severas restricciones en sus movimientos fuera del tabloncillo. Mike Bass, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la liga, dijo en pasados días que los jugadores que no participen en los partidos en las ciudades donde se exige la inoculación no cobrarán los encuentros que se pierdan.

PUBLICIDAD

Irving pidió respeto a su privacidad cuando se le preguntó al respecto el 27 de septiembre, durante un encuentro del equipo con la prensa en el Barclays Center. El canastero atendió los medios vía Zoom, ya que no estuvo con el equipo ese día.

Irving, primera selección del sorteo de 2011 por los Cavaliers de Cleveland y campeón de la liga con dicho quinteto en 2016, tiene en agenda ganar $34.9 millones en el venidero torneo con los Nets en su tercer año como parte de su contrato de cuatro temporadas y $136.5.

Por encuentro, el jugador desembolsa $381,181. Si Irving no renuncia a su postura, podría perder unos $18 millones de 41 partidos locales, además de los dos partidos frente a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden.

Entre 2011 a 2021, Irving acumula una fortuna de $159,906, 557 millones, según basketball-reference.com. El año pasado, ganó unos $33.4 millones.

El martes, el dirigente Steve Nash dijo que no contempla organizar entrenamientos fuera de la ciudad para que todos puedan participar.

“No, esta es nuestra casa. Entrenaremos aquí. Tenemos a casi todo el grupo. Estamos tratando de mejorar y de enfocarnos en las cosas que podemos controlar”, dijo.

“Lo apoyamos. Estamos con él. Cuando las cosas cambien y se resuelva esto, estaremos a su lado”, agregó Nash sobre Irving.

Fuera de Irving, el alero de los Warriors Andrew Wiggins, originalmente, pidió una dispensa para jugar sin estar vacunado debido a sus creencias religiosas, petición que fue denegada por la NBA. Días después, accedió a inocularse en contra de su voluntad.

PUBLICIDAD

“La espalda definitivamente está contra la pared, pero seguiré luchando por lo que creo. Seguiré luchando por lo que creo que es correcto. Lo que es correcto para una persona no es correcto para la otra y viceversa “, comunicó Wiggins, quien estaba en riesgo de perder parte de su salario $31.5 millones en esta temporada.

Hasta el momento, la vacunación es la única herramienta validada por la ciencia y organismos internacionales para combatir el COVID-19 y sus variantes.