“Dame la bola que yo la voy a anotar”: así fue cómo Jhivvan Jackson encestó el canasto clave que envió a casa a los Capitanes

“Cuando pedí el timeout , Jhivvan Jackson me dice: dámela, que yo la voy a anotar. Confía en mí, que yo lo voy a hacer”, explicó Ríos sobre la jugada que decantaría el encuentro a favor de Manatí.

“Cuando un jugador tiene esa confianza... Los mismos chamacos se miraron y nos fuimos con eso. Si fallaba, no importaba porque él la pidió. Todo el mundo sabe de la capacidad que él tiene para anotar. En esos momentos grandes, él no teme”, agregó Ríos.

“Jhivvan es un jugador maduro a pesar de su corta edad (25 años). Viene de jugar en Bélgica, Alemania... Ahora volverá nuevamente a Alemania. Hará grandes cosas en el exterior. Desde chiquito eso es lo que ha hecho Jhivvan. No le tiene miedo al reto. Va a anotar y si no lo hace, deja de ser lo que lleva en su sangre. Él mismo fue el que nos dijo que lo sacáramos del banco. Que él no tenía problema. Que su principal objetivo era ganar”, aseguró Ríos.