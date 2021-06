La determinación del delantero Devon Collier de jugar la noche del lunes en el quinto y decisivo partido de la final de la Liga Uruguaya de Baloncesto con una lastimadura en su rodilla derecha sorprendió a su agente, Christian Santaella, quien señaló que la decisión de ver acción fue tomada por el jugador a pesar de las advertencias de los médicos, que le aconsejaron descansar y rehabilitarse.

En entrevista con El Nuevo Día, Santaella sostuvo que Collier quiso jugar anoche porque deseaba ayudar a su equipo, Nacional, a ganar el campeonato de Uruguay, que disputaba ante el club Biguá de Villa Biarritz. El encuentro cerró a favor de Biguá por 86-76 para alcanzar el título de la competencia.

Collier -que ha sido descartado de la Selección Nacional que irá al Repechaje Olímpico en Serbia por lesión- estuvo en cancha 31:13 minutos, y aportó 16 puntos y seis rebotes. Durante la transmisión radial del equipo Bolso Nacional se mencionó en varias ocasiones que el delantero puertorriqueño “jugó con una pierna”.

“No sé qué decir. A él (Collier) se le informó todo en términos de la lectura del MRI (imagen por resonancia magnética). Lo que los doctores acá en Puerto Rico nos dijeron que debería hacer, que es descansar y hacer rehabilitación. Pero al final del día, la decisión es personal. Obviamente era el juego para ganar el campeonato. Él nunca ha ganado un campeonato como profesional, y tomó esa decisión de jugar”, declaró Santaella.

“Eso no quita que en el MRI salió que en términos de estructura todo está bien porque no hay ninguna fractura, pero sí hay un montón de inflamación, y los dos especialistas de rodilla que se consultaron dijeron que necesita un espacio de por lo menos un mes de rehabilitación y fortalecimiento del área. Fue una decisión personal, honestamente. Él quiso jugar y tratar de ganar ese campeonato”, recalcó el agente.

Las noticias sobre la lesión del delantero comenzaron a circular el domingo, cuando se indicó que el atleta había sufrido una fractura de la patela (rótula) durante un partido de la final por el campeonato de Uruguay. En ese momento, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur), Yum Ramos, indicó que Collier no estaba descartado para jugar en el clasificatorio olímpico. Posteriormente fue dado de baja de forma oficial.

Santaella insistió en que a Collier se le explicó lo que decía la lectura del MRI y cual era la pronóstico de su lesión. Agregó que el resultado del MRI salió ayer en la tarde, y que el mismo muestra un edema alrededor de la patela.

“La única manera que eso se recupera al 100% es con descanso y con terapias”, recalcó.

El portal Medline Plus define edema como una hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Suele ocurrir en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede afectar todo el cuerpo.

El representante dijo que los resultados del MRI fueron analizados por tres doctores, que no quiso identificar. Puntualizó que los especialistas coincidieron en que debía guardar descanso y tomar terapias.

Además del MRI, a Collier se le realizó una tomografía computarizada (CT, por su siglas en inglés) y una radiografía que no revelaron que la lastimadura necesite una operación.

“Fue una decisión (la de jugar) que sorprendió a todo el mundo, pero él sentía por el equipo y se tiró a jugar a ver si podían ganar”, dijo Santaella, que apuntó que el jugador le dijo que jugó con dolor.

Se espera que Collier regrese al país en los próximos días para comenzar su proceso de rehabilitación.

Sigue fuera de la Selección

Por su parte, Ramos reafirmó la decisión que tomó hace unos días de dar de baja a Collier porque los resultados del MRI apuntan a que el atleta no va a estar al 100% para jugar en Serbia.

“Yo me estoy dejando llevar por lo que dice Santaella y por lo que me dicen los médicos de acá, que ellos vieron la lectura del MRI, y la recomendación es que no juegue y que descanse. Tiene que estar un mes rehabilitándose”, declaró Ramos, quien indicó que el doctor Fernando Sepúlveda fue quien certificó la lesión para el organismo que él dirige.

El presidente de la Federación sostuvo que esta decisión no le traerá consecuencias al canastero porque hay un estudio médico que certifica que no está apto para jugar.

“Si yo tengo un médico que me está diciendo que la recomendación es que no juegue, pues... Si está lesionado, está lesionado”, dijo Ramos. “Una cosa son las lesiones subjetivas y las lesiones certificadas. Esto es una lesión certificada. Que él haya decidido jugar, esa fue su decisión y no una en la que nosotros intervenimos como federación”.

El líder federativo descartó que esta situación afecte la imagen de la Federación en momentos en que ha estado expuesta al escrutinio público por las dificultades para conformar el combinado que buscará ponchar su boleto a las Olimpiadas de Tokio en el Repechaje Olímpico.

“No veo por qué la imagen de la Federación se pueda ver afectada por un jugador que realmente sufrió un cantazo y tiene un edema, que hay una recomendación médica que indica que no va a estar al 100% y que no debe participar”, argumentó Ramos, que también reconoció haberse sorprendido con la decisión de Collier tras ver las recomendaciones médicas.

La tropa nacional, comandada por el dirigente Eddie Casiano, se encuentra actualmente en Croacia para jugar dos encuentros amistosos ante la selección de ese país mañana y el jueves. Luego partirán hacia Serbia para competir en el último clasificatorio olímpico, pautado del 29 de junio al 4 julio.

La Preselección está integrada ahora por 13 jugadores -Arnaldo Toro, George Conditt IV, Gary Browne, Gian Clavell, Emmanuel Andújar, Jorge Bryan Díaz, Iván Gandía, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Timajh Parker, José Rodríguez, Isaac Sosa y Gilberto Clavell- por lo que el corte final se limitará a un jugador.