Doble MVP: Travis Trice es el más valioso de la final del BSN

Si no fuera por Travis Trice, quizá el equipo trepado en tarima con el trofeo de campeonato del Baloncesto Superior Nacional (BSN) fueran los Osos de Manatí.

“Es un premio de equipo. Cada vez que se da el MVP es para el equipo. Si mis dirigentes no confiaban en mí y mi compañeros no se sacrificaban para yo poder triunfar, no hubiera ganado (el premio). Se los debo a ellos”, agregó.