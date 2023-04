Sacramento. El delantero de los Warriors de Golden State, Draymond Green, fue expulsado del segundo juego de la serie de primera ronda de los playoffs, luego de pisotear el pecho de Domantas Sabonis de Sacramento en la jornada del lunes.

La jugada ocurrió en el último cuarto de la victoria de los Kings por 114-106 en el segundo juego de la serie de primera ronda, luego de que Stephen Curry atrapara un rebote defensivo.

Con los Warriors empujando el balón en la cancha y Sabonis en el suelo, Green dio un fuerte paso justo en el pecho de Sabonis. Sabonis se quedó en el suelo durante unos minutos mientras los árbitros revisaban la jugada.

“Me agarraron la pierna”, dijo Green, refiriéndose a una jugada en el primer juego con Malik Monk. “Segunda vez en dos noches. Los árbitros solo miran. Tengo que poner mi pie en alguna parte. No soy la persona más flexible, así que no me estoy estirando tanto”.

Sabonis recibió una falta técnica por agarrar la pierna de Green y Green recibió una falta flagrante de 2 que provocó una expulsión automática.

“Ambos estamos luchando por el rebote”, dijo Sabonis en una entrevista posterior al partido en TNT. “Nos caímos uno encima del otro. Estas cosas pasan. Es baloncesto Tenemos que pasar a la siguiente jugada”.

El entrenador de los Kings, Mike Brown, dijo que Sabonis estaba listo para someterse a radiografías para revisar sus costillas y pulmones después del partido.

“Obviamente, esperamos que nuestro hermano esté bien”, dijo su compañero de equipo De’Aaron Fox. “Esperamos que no esté lesionado. Incluso fuera del baloncesto, fracturarse una costilla o pincharse un pulmón es una lesión grave. Así que solo esperamos lo mejor en este momento”.

Durante la revisión, los fanáticos en Sacramento gritaron cánticos despectivos hacia Green, quien los incitó agitando las manos, llevándose una mano a la oreja pidiendo vítores más fuertes y parándose en una silla.

“Me estaba divirtiendo”, dijo Green. “Es un juego divertido y un ambiente divertido para jugar. Es divertido”.

Esta no es la primera infracción de playoffs para Green, quien fue suspendido por un juego durante las Finales de la NBA de 2016 luego de acumular demasiadas faltas flagrantes en los playoffs de esa temporada. También fue expulsado de un partido de playoffs contra Memphis la temporada pasada.

Green ha sido sancionado por seis faltas flagrantes y 27 faltas técnicas en 147 juegos de playoffs en su carrera.

Ahora la pregunta será si la jugada amerita alguna suspensión o sanción adicional.

“Será interesante ver qué hace la NBA después de que lo revisen”, dijo Brown.