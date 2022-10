San Francisco.- Draymond Green estará lejos de los campeones defensores Warriors del Golden State por tiempo indefinido, lo que el entrenador Steve Kerr calificó como una “decisión mutua” después de que el alero estrella golpeara violentamente a su compañero de equipo Jordan Poole en la cara el miércoles.

Green tenía programado reunirse con el equipo para la práctica del sábado. Dijo que espera jugar en la apertura de la temporada de Golden State el 18 de octubre, pero no está seguro cuánto tiempo estará fuera.

Poole no resultó herido en la pelea. Tampoco Green, un ardiente veterano que forma parte de los cuatro campeonatos de Golden State desde 2015-16.

Green no entró en detalles sobre lo que desencadenó el altercado físico, aunque dijo que ya estaba lidiando con algo doloroso ese día antes de estallar y que no tiene nada que ver con la situación contractual no resuelta de ninguno de los jugadores.

Dijo que le está dando espacio a Poole después de disculparse con todos el jueves. Llamándose a sí mismo “un ser humano con muchos defectos”, Green declaró que usaría su ausencia para trabajar en formas de lidiar mejor con sus emociones y quiere permitir que Poole y los Warriors se recuperen del incidente y se concentren en defender su título.

Green indicó que aceptará el desafío de “enderezar el barco”, lo que admitió no sería un “proceso fácil”.

“Pero también espero seguir mejorando a mí mismo y a mi estado emocional y cómo manejo mis emociones”, dijo. “Creo que una cosa que me falta es cómo dejar salir las emociones”.

Kerr expresó que “no hay una fecha fija” para el regreso de Green y que se determinará en base a discusiones privadas entre todos los involucrados.

El viernes se publicó un video del golpe filtrado a TMZ. Las imágenes muestran a Green acercándose a Poole cerca de la línea de base y ambos pegados pecho contra pecho. Poole usó ambas manos para alejar a Green, luego Green golpeó a Poole en la cara y envió al armador contra la pared detrás de la línea de fondo.

“Número uno, me equivoqué por mis acciones que tuvieron lugar el miércoles. Por eso me he disculpado con mi equipo. Me disculpé con Jordan”, declaró Green durante una conferencia de prensa de casi 40 minutos. “Quería llevar eso un paso más allá. Con el evento de ayer con la filtración del video, hay una gran vergüenza que viene con eso, no solo para mí ... sino la vergüenza con la que Jordan tiene que lidiar y con la que este equipo tiene que lidiar y esta organización tiene que lidiar con ingenio, pero también la familia de Jordan. Su familia vio ese video, su madre, su padre vio ese video. Francamente, si mi madre viera ese video, sé cómo se sentiría mi madre”.

Kerr desafió a toda la organización a mejorar con respecto a las filtraciones.

“He estado en esta liga por más de 30 años, he visto todo tipo de locuras”, señaló Kerr. “Cuando las cosas se mantienen internas, es realmente casi fácil de manejar, es mucho más limpio y puedes seguir adelante. Tan pronto como se filtran las cosas, se desata el infierno y eso afecta a todos los jugadores... tenemos que responder a todas estas preguntas y nos pone en una situación muy difícil, a todos en una situación muy difícil”.

El alero de segundo año Jonathan Kuminga comenzará en el lugar de Green el domingo en un partido de pretemporada contra los Lakers. Cuando se le preguntó qué pensaba sobre el video y la disculpa de Green, dijo “eso está por encima de mi poder”.