El dirigente de los Atléticos de San Germán, Eddie Casino, reconoció que la victoria que su equipo obtuvo esta noche ante los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, fue el resultado del trabajo colectivo de un grupo de jugadores que no se amilanó ante la salida de compañeros clave.

De igual forma, el veterano dirigente lamentó la decisión del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de suspender del partido de hoy a su estelar refuerzo Rondae Hollis-Jefferson, mientras dejó fuera del encuentro del martes en San Germán al refuerzo de Santurce, Cheick Diallo.

Ambos jugadores estuvieron envueltos en una trifulca suscitada el viernes en el cuarto juego de la serie de cuartos de final entre Atléticos y Cangrejeros. Por esa situación también fueron castigados Dixon Oviedo y el delantero reserva Darius Morales, ambos de los Cangrejeros, y el delantero de los Atléticos Goree Venable González.

El castigo de Diallo fue anunciado hoy por el BSN antes del encuentro entre Atléticos y Cangrejeros.

“Este equipo ha dado todo lo que tiene. Tuvimos una oportunidad de hacerlo, fallamos un tiro para ganar un juego aquí. Pero creo que se unieron y aún con las bajas, sin Money (José “Money” Rodríguez, que fue expulsado del juego por faltas) ni el refuerzo (Hollis-Jefferson) sacamos el juego grande. Pero no hemos hecho nada hasta que no saquemos el juego en nuestra cancha”, dijo Casiano luego del encuentro de este domingo por marcador de 98-82.

“Es duro”, añadió el técnico cuando se le preguntó cómo fue jugar sin Hollis-Jefferson.

“Creo que fue injusto porque el sentido común dice que el que recibe no lo puedes suspender primero y el que da los suspendes para el martes. Eso no tiene sentido. Hubo una pelea entre dos personas y tú no puede dividir un puño y un puño de otro para hacer la división. Con todo y eso, nos unimos, trabajamos y competimos”, expuso.

Cuestionado sobre la presencia de Diallo en el juego de hoy, que fue el mejor anotador de los Cangrejeros con 23 puntos, Casiano aludió a unas cosas que él sabía que estaban pasando y declaró que había que tenerle un respeto al baloncesto por encima de todo. Al pedírsele que hablara sobre esas cosas, señaló que no iba a decir nada más.

“Vamos a dejarlo ahí, esto es un tiempo de los muchachos y de la ciudad”, dijo con una sonrisa.

Por último, el exdirigente de la Selección Nacional se mostró agradecido del apoyo de los fanáticos de San Germán que llegaron al Roberto Clemente y se quedaron con la cancha.

De hecho, al finalizar el partido una muchedumbre identificada con los colores de los Atléticos se reunió frente al camerino visitante para celebrar la victoria. Cuando Casiano salió a saludarlos, el grupo irrumpió en gritos y cánticos que eran escuchados mientras el asistente de Santurce, Luis Armando “Mandy” Cancel, se dirigía a los medios en el aledaño salón de prensa Elliott Castro Tirado.

“Levantamos la Cuna. Estaban dormidos por los últimos 5 años. Un equipo maltratado, cambios bobos, muchos cambios por dinero, no por jugadores. Cogí un equipo desmembrado, y gracias a la administración, armamos un equipo de grandes seres humanos y luego atletas que vienen a trabajar y respetan la camisa que se ponen”, dijo.

De igual forma se expresó el alero de San Germán, Onzie Branch, sobre la presencia de la fanaticada.

“Es increíble. He estado en San Germán por los pasados cinco años (desde la temporada 2017). Ellos nos han apoyado en nuestras altas y bajas”, manifestó el jugador.