El extécnico del Equipo Nacional Eddie Casiano llegó a un acuerdo con el grupo aspirante a tomar las riendas de los Atléticos de San Germán, por lo que volverá como dirigente a la franquicia en la que descolló en la década de 1990.

La información fue confirmada por el líder del grupo, el comerciante sangermeño José “Cheo” Rivera. Igualmente, Casiano compartió un vídeo en su cuenta de Twitter (@ecasiano5) en el que le da las gracias al equipo “por la confianza”. De hecho, la foto de su portada en esa red social es el logo del “Monstruo Anaranjado”.

El mensaje completo dice lo siguiente: “Back home where it all started. Gracias a los @atleticosbsn por la confianza. Haremos grandes cosas juntos”.

Rivera contestó con un “sí” cuando se le preguntó si el Casiano sería el nuevo dirigente de la tradicional franquicia. El comerciante pidió que se le llamara luego pues estaba en una reunión del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Este es el primer cónclave de apoderados de la liga después de culminada la presente temporada.

La información sobre las conversaciones entre el veterano dirigente y el nuevo grupo también fueron confirmadas por Rivera a principios de este mes. Rivera y su grupo espera la aprobación del BSN para adquirir la franquicia que tiene como apoderado hasta el momento al abogado Pedro Ortiz.

Casiano debutó como jugador con San Germán en 1988 y fue parte de los cetros de 1991, 1994 y 1997, su último año en el quinteto y también el campeonato final del conjunto.

De hecho, el número “5″ que usó durante sus años en el equipo fue retirado en agosto pasado en una actividad en el coliseo Arquelio Torres. En aquel momento, cuando todavía estaba como dirigente de los Piratas de Quebradillas, Casiano no ocultó su deseo de algún día dirigir a los Atléticos.

Además de estar al frente de los Piratas entre el 2019 y hasta a mediados del torneo 2021, dirigió a los Santeros de Aguada, a los Cangrejeros de Santurce y a los Indios de Mayagüez, con quienes ganó su primer campeonato.

Asimismo, comandó Selección Nacional desde el 2016 hasta octubre pasado, cuando fue sustituido por el técnico de los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón.