Casi un mes después que se dirigieran mensajes poco amistosos, el técnico Eddie Casiano y el grandesligas Yadier Molina finalmente coincidieron en persona y, a juzgar por lo publicado por ambos, fue un encuentro cordial.

En la tarde de ayer, Casiano publicó un ‘story’ en la red social Instagram en la cual delataba que se encontraba en el PNC Park de Pittsburgh en el partido de Grandes Ligas entre los locales Pirates y los Cardinals de San Luis de Molina. En la foto que publicó, aparecía Molina con los aperos parado detrás del plato.

La imagen llamó la atención, pues ambos protagonizaron un intercambio de palabras durante la final del Baloncesto Superior Nacional entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán en el pasado mes de agosto. Molina es apoderado de los Vaqueros, mientras que Casiano es el dirigente de los Atléticos. Los Vaqueros ganaron la final en seis partidos.

Eddie Casiano publicó este 'story', avisando que estaba en el partido entre los Cardinals y los Pirates. (Captura / Instagram)

En la noche del domingo, Molina publicó en Instagram que tuvo la oportunidad de conversar con Casiano luego del partido de los Cardinals.

“¡Gracias a la Familia Casiano! ¡Gracias por darme la oportunidad de disculparme de frente como un hombre! ¡Gracias por atenderme! ¡Mis disculpas para usted y su familia! ¡Dios lo bendita líder!”, publicó Molina en un ‘story’ de la red social Instagram, acompañado de una foto de Casiano con su familia.

El receptor Yadier Molina subió este 'story' en Instagram en el que expresó que se disculpó con Eddie Casiano y su familia. (Captura / Instagram)

El intercambio entre ambos ocurrió el 14 de agosto, cuando el cuarto partido de la serie final fue pospuesto por condensación en el tabloncillo del Coliseo Arquelio Torres de San Germán.

“Wow tremendo trabajo @bsnpr se les dijo y mira... wow tremendo... mi gente se les dijo desde el principio y nada... esa cancha y el dueño de San Germán no están acto (sic) para este tipo de escenarios. ¡Vergüenza ajena!”, escribió Molina en un ‘story’ en la red social Instagram cuando se enteró de la situación.

Tras enterarse de estas declaraciones, Casiano, en encuentro con periodistas tras la suspensión del partido, expresó que “no estoy haciéndole caso a lo que él diga. Menos si no está aquí. Creo que hablar un apoderado a otro por las redes, es un poco más respetable si llamas personalmente. Sé que esperar de él (Molina)”.

Molina, luego, publicó otro story en Instagram dirigido a Casiano.

“Sr. Eddie... te digo... eres inteligente y representaste a PR super (sic)... si dices cosas para mantener tu trabajo entiendo... se realista líder... lo q digo es para mejorar la liga... si no eres inteligente y no comprendes para mantener tu empleo... pues te digo... tengo empleo para q limpiez (sic) mi cancha y cobras el triple de lo q haces ahora... te guillas de guapo... y no estoy allá pero te veré de frente pronto varón!!!”.

Molina luego borró los mensajes.

El pasado 2 de septiembre, el BSN anunció que multó por $5,000 a Molina por las expresiones contra la gerencia de los Atléticos.