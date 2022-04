Cincuenta y cuatro partidos de temporada regular, y la aparición en los playoffs en su primer año en la NBA no están nada mal. Eso y una extensión de contrato por cuatro temporadas, cuando no tenía nada seguro en las manos, hicieron que el base de ascendencia boricua José Alvarado tuviera una campaña de novato que no olvidará.

Alvarado y los Pelicans de Nueva Orleans concluyeron el jueves su temporada al caer derrotados por los Suns de Phoenix 115-109 y ver terminada así en seis juegos su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

No fue quizás el final esperado para el equipo, que de todos modos tenía todo en contra al tocarle enfrentar al quinteto de la mejor marca de toda la liga, tras imponer un récord para su franquicia con 64 triunfos.

Para Alvarado, fue mucho más de lo que podía anticiparse, tratándose de un jugador que fue descartado por los 30 equipos de la NBA en el pasado sorteo de novatos.

PUBLICIDAD

Mas el armador suplente consiguió en el otoño pasado un contrato de dos vías, que aunque solo le garantizaba un número limitado de encuentros en la NBA, era una puerta que necesitaba mantener abierta.

Así las cosas, el pacto firmado con Nueva Orleans, sí le garantizaba mayor participación en el equipo de desarrollo de la franquicia en la G-League, pero Alvarado no se conformó.

El jugador de ascendencia puertorriqueña tuvo una mayor participación en los playoffs con los Pelicans. (Matthew Hinton)

El base oriundo de Brooklyn, Nueva York y de sangre puertorriqueña, impresionó a tal grado, sobre todo por su defensa, que justo antes de que el equipo consiguiera su clasificación a la postemporada por medio del minitorneo ‘play in’ de la Conferencia del Oeste, recibió la extensión contractual por $6.5 millones y cuatro temporadas.

De esa manera Alvarado no tendrá que salir el próximo otoño a la búsqueda de un equipo.

Alvarado, de 24 años, promedió 6.1 puntos con 1.9 rebotes y 2.8 asistencias en la temporada regular, con una media de 15.4 minutos de acción por juego, saliendo del banco.

Pero algo que impresionó bien al equipo y su dirigente Willie Green fue su defensa. Alvarado promedió 1.3 cortes de balón por juego en la fase regular, terminando decimotercero en toda la liga entre los armadores, a pesar de ser un jugador suplente y recibir menos tiempo de juego.

De otra parte, en los playoffs que acaban de terminar para él y sus Pelicans, Alvarado tuvo un poco más de participación con una media de 19.5 minutos por juego en cancha, al tiempo que promedió 8.0 puntos, 1.3 rebotes y 1.5 asistencias.

PUBLICIDAD

Su juego de mejor anotación en estos playoffs ante los Suns fue el quinto, cuando anotó 12 puntos en el revés 112-97 el pasado martes. Pero su mejor demostración en general fue el jueves en el juego que terminó siendo el último de su equipo, y en el que Alvarado concluyó con 11 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias y dos cortes de balón, en 31 minutos de juego, su mayor tiempo en la cancha en esta etapa de la postemporada.

En la fase regular su mejor actuación fue el 26 de marzo en la derrota de Nueva Orleans 107-103 ante San Antonio. En dicho encuentro, Alvarado totalizó 23 puntos, y además concluyó con cinco rebotes, cinco asistencias, un bloqueo y un corte de balón.

Tras concluir su participación esta campaña en la NBA se espera que Alvarado esté debutando con el Equipo Nacional durante este verano en el Coliseo Roberto Clemente en la tercera ventana clasificatoria al Mundial 2023.