El BSN aprueba la sustitución de dos refuerzos de los Leones de Ponce y debutarán el jueves contra los Mets

El director de torneo detalló que para que una sustitución de refuerzos sea aprobada por motivo de lesión, es necesario que el equipo que solicita el cambio presente no solo una certificación médica, sino la documentación clínica que valide lo que dice el certificado médico.

“En el caso de Ponce, ambos jugadores fueron aprobados por el Dr. Kenneth Cintrón como lesionados. El certificado médico es una cosa, pero la documentación clínica, la lectura de los estudios y demás, es importante que esté. Porque un doctor puede coger un certificado y lee lo que dice otro médico que tiene, pero no se constata por ese doctor. Por eso es que Kenneth siempre requiere que la documentación clínica, la lectura de la placa (radiografía) o lo que sea, se aneje al certificado médico para él poder validar. Si puede validar el diagnóstico, lo aprueba. Si no, él puede proceder a evaluar él mismo el jugador”, explicó Couto.

“En el caso del otro refuerzo (Rawle Alkins), en principio se había enviado una información y no fue suficiente para Kenneth Cintrón. Entonces él solicitó que se le hiciera un MRI y se le enviara la lectura. Luego de que se le envió hoy la lectura, constató que la lesión era al grado que él entendía, y se aprobó”.

Faried no estaba atado a Santurce

Por otro lado, Couto aclaró que no hubo inconvenientes para la contratación de Faried por parte de los Leones, pues el jugador no estaba atado contractualmente a los Cangrejeros de Santurce, equipo con el que participó en 2023 en el BSN.

Faried estuvo las pasadas semanas entrenando con Santurce y sentado en el banco durante los partidos, pero no jugó.

“Kenneth Faried no fue reservado por los Cangrejeros de Santurce, no se presentó un convenio de participación para el 2024 y yo personalmente validé con Santurce que no existía ningún contrato entre las partes para la temporada 2024. Ante ese cuadro, es agente libre y se aprobó la contratación con Ponce”, dijo Couto.