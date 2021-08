El Baloncesto Superior Nacional (BSN) y su director de torneo, José Solá, comenzaron el miércoles a acumular los informes del incidente sucedido en los minutos finales del encuentro entre los Mets de Guaynabo y los Leones de Ponce en el auditorio Juan “Pachín” Vicens.

En un vídeo publicado en las redes sociales sobre los momentos culminantes del partido celebrado el martes, el apoderado de los Leones, Gerardo “Jerry” Misla, y el gerente general Gabriel Ortiz se ven dentro del tabloncillo cuestionando una decisión de los árbitros restando .02 segundos de acción con los Mets arriba en el marcador 109-106.

Aún con Misla de pie en la línea de saque, Ángel Daniel Vassallo realiza un pase a Jezreel de Jesús, quien se encontraba detrás del arco y acertó un triple que no valió, pero que la fanaticada celebró como si fuera válido al pensar que el encuentro se extendía a tiempo extra.

Acto seguido, varios fanáticos enteraron a la cancha para reclamar la acción de los oficiales. Uno de los aficionados fue empujado por un miembro de la seguridad de los Leones.

Solá informó a El Nuevo Día que ya tiene en sus manos los reportes de los árbitros, del delegado de la liga y de la franquicia de Ponce sobre lo sucedido.

“El BSN está atendiendo el caso. Estos procesos no son sanciones automáticas. Hay que esperar que las partes provean sus declaraciones, con vistas, y luego la liga establece la sanción correspondiente”, dijo Solá.

Es la segunda vez en una semana que un apoderado de un equipo critica el arbitraje de la liga. El pasado 16 de agosto, el propietario de los Atléticos de San Germán, Pedro Ortiz, criticó al oficial José Anibal Carrión en las redes sociales. En Twitter, Ortiz escribió “El árbitro que utiliza el número 29 en el juego entre los Atléticos y Leones no debería ser arbitro del BSN. Una vergüenza”

“Un poco frustrante con el arbitraje. No estaba consistente para ambos equipos. Nada de faltar el respeto. Fue una observación como fanáticos. Si hay multa, pues que proceda”, declaró Ortiz un día después a El Nuevo Día.

Solá indicó que la resolución de este caso saldrá “próximamente”.

Sobre las reclamaciones acerca del trabajo del arbitraje por parte de apoderados, Solá defendió la gestión del grupo de oficiales.

“Son roces naturales. No es asunto de la temporada 2021 del BSN. Es cierto que todo miembro del BSN debe tener una conducta intachable. Pero son cosas que suceden en el calor de la competencia. Todo el mundo interpreta la jugada de una manera distinta. Hay que respetar el trabajo de los árbitros, que es de excelencia, con experiencia en FIBA. Están probados”, comentó.

Misla defiende su acción

Misla, por su parte, justificó su reacción al final del partido al cuestionar el tiempo que se estableció en el reloj previo a la última jugada.

“Los videos exageran más de lo que fue. Se ha salido de proporción. Nuestra protesta no tenía que ver con el tiro de ‘Macho’ (De Jesús), sino con el tiempo que queda en el reloj por el jump ball. Se mantuvo lo que ellos decidieron y era lo que estábamos señalando”, dijo Misla.

Con el partido 109-106 restando tres segundos, Ponce interceptó un pase de Guaynabo y los jugadores se tiraron al piso para reclamar el balón. El oficial José Aníbal Carrión cantó la jugada restando .06 segundos, pero el reloj se detuvo en .02. Según Misla, los oficiales no evaluaron con la mesa de anotaciones la opción de aumentar décimas al tiempo restando y dejaron la jugada como estaba, lo que provocó la ira del apoderado.

Según las reglas de FIBA, si el reloj muestra menos de .03 segundos antes de una jugada final, el canasto es válido si es tapeado o directamente donqueado.

¿Entiende que su actitud y entrada a cancha antes de culminar el juego pudo alentar a los fanáticos a imitarlo?, se le preguntó a Misla.

“Sabes que la diferencia de .02 a .03 es abismal. Me metí en la cancha a reclamar una injusticia. El juego se había acabado. Los árbitros lo habían acabado sin importar lo que dijera el reloj. Si mi acción hizo que la fanática se envolviera más, ‘so be it’. El reclamo era justo y el video prueba que tenía razón”, sostuvo.

Misla aseguró que los árbitros fueron escoltados por la seguridad de la instalación sin problemas al camerino. Añadió que un miembro de seguridad intervino con un seguidor que se mostró “amenazante” en contra de un oficial y lo empujó.

“No tengo problemas con que me multen. Si me multan que sea por el vídeo oficial del partido y no por otros. Si vuelvo a ver una injusticia, me vuelvo a parar. Si me equivoco, el primero que salía a decir ‘mala mía’ soy yo y que hagan lo que tenga que hacer. No tengo problemas. Lo hice una vez (aceptar el error) hace dos años en juego Guayama y Ponce, cuando Carlos Rivera (armador) se lesionó. Se pone la revisión y se demostró que se lastimó con un jugador de nosotros en un ‘pick and roll’ y no de contrario”, comparó Misla.