El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) tiene sus esperanzas puestas en poder llevar a cabo su temporada 2021 con público a partir del 14 de agosto, cuando esperan que la pandemia del coronavirus esté controlada y el proceso de vacunación en el país se haya adelantado.

A estos efectos, la liga se reunirá este sábado a partir de las 10:00 a.m. con los apoderados de los equipos y el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur), Yum Ramos, para discutir los planes para el venidero torneo. Igualmente, el director general del BSNF, Gabriel ‘Gaby’ Miranda, ha comenzado a planificar los posibles escenarios que podrían darse entre los meses de verano y agosto.

“Nosotros estamos apostando a poder jugar en agosto. Yo me reuní con el presidente Yum Ramos hace unos días para comenzar a hacer los movimientos pertinentes con el Departamento de Salud por si tenemos que realizar pruebas de COVID-19 a las jugadoras para el verano o para el torneo. Lo que queremos es tener un plan B”, expresó Miranda al hablar de los planes para esta próxima temporada.

El torneo está pautado para comenzar luego de los dos compromisos que tiene el Equipo Nacional en verano: el AmeriCup, del 19 al 27 de junio; y los Juegos Olímpicos, que están calendarizados del 23 de julio al 8 de agosto.

En caso de que el torneo no pueda comenzar el 14 de agosto, el directivo no ve problemas en empezar en septiembre u octubre. “Ya hemos jugado en esa fecha anteriormente. Lo importante es no tratar de cruzar con la ventana (para la Copa del Mundo 2022) del femenino, creo que es a principios de noviembre. Lo ideal para nosotros es terminar antes para entregarle las jugadoras al Equipo Nacional para que continúe con sus compromisos”.

Miranda también espera que para la época del torneo se permita la entrada de fanáticos en las gradas, aunque sea de manera reducida.

“Proyectándonos como va el proceso de vacunación, esperamos que en agosto -cuando entre la cuarta fase (de vacunación) con las industrias de entretenimiento y demás- podamos empezar a trabajar con público. Ya sea un 40, un 50 o un 60 por ciento de capacidad”, acotó.

Como parte de los preparativos para la temporada 2021, el BSNF planifica organizar una liga de verano para las jugadoras nativas que llevan tiempo sin jugar. Este torneo duraría -como mucho- un mes y medio y se jugaría tipo carnaval los fines de semana. “Queremos que lleguen en la mejor condición posible al torneo porque eso es parte del espectáculo. Serían básicamente las jugadoras en reserva de cada equipo. Es un torneo de preparación antes de comenzar las prácticas”, apuntó.

La liga femenina no pudo celebrar el torneo del 2020 a consecuencia de los cierres de emergencia decretados para combatir la propagación del COVID-19.

En veremos un octavo equipo

Mirando Ramos sostuvo que al momento la temporada se jugará con siete equipos: las campeonas vigentes Atenienses de Manatí, las subcampeonas Cangrejeras de Santurce, Gigantes de Carolina, Montañeras de Morovis, Explosivas de Moca, Indias de Mayagüez y Santeras de Aguada. Sin embargo, hay negociaciones para traer un octavo conjunto de la zona sur.

“Tenemos dos pueblos que están interesados en traer una franquicia. Para mí el número perfecto es ocho, no me quiero pasar de ahí. Vamos a estar trabajando con eso para tener ese equipo”.

En el caso de las Santeras, que estaban por ser vendidas, el directivo expuso que ese proceso continúa y que tanto la parte compradora como los dueños llegaron a un acuerdo. “Estamos en espera de la documentación para que pase por el cedazo de la Liga. Eso no se discutiría este sábado”, dijo Miranda, quien estipuló que ese quinteto no tiene deudas.

Por último, el también gerente de los Piratas de Quebradillas en el BSN añadió que en la reunión del sábado también se discutirán los estados financieros de la liga y se entregará el presupuesto para aprobación de los apoderados de los equipos. También se examinarán las fechas claves de la temporada que ya fueron sometidas.