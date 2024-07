El “calentón” de Carolina no se enfría a pesar de las ausencias de Tremont Waters y George Conditt IV

Carolina - La temperatura en el Coliseo Guillermo Angulo no ha disminuido a pesar de las ausencias de Tremont Waters y George Conditt IV, pilares de los Gigantes de Carolina .

“La fanaticada de nosotros se ha desbordado. Aman este equipo. Lo has visto en dos juegos con casa llena. En Quebradillas (el lunes pasado) habían como 500 personas de nosotros. La fanaticada ha respondido al máximo” , dijo Héctor Horta, apoderado de los Gigantes, a El Nuevo Día .

“Nosotros sabíamos que si la clasificación (olímpica) venía, los íbamos a perder. Por eso tenemos a Goodwin y a James. Tenemos otros dos buenos refuerzos que, evidentemente, no son de estadísticas grandes, pero hacen muchas cosas que nos ayudan a ganar. Sabemos que son los nenes de casa, nuestro futuro, pero no podemos pensar en ellos (Tremont y Conditt IV). Tenemos que trabajar con lo que tenemos aquí“, indicó Filiberto Rivera, quien funge como asistente técnico interino ante la ausencia de Leonel Arill, quien está con el Equipo Nacional femenino rumbo a París 2024.

“El fanático sigue igual. Carolina entiende que no están por las Olimpiadas. Está el orgullo de que están en las Olimpiadas. Pero no podemos pensar en ellos. El aficionado no sabe. Tenemos que bregar con lo que hay”, agregó Rivera.