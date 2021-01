Filadelfia - Los 76ers de Filadelfia jugarán el sábado sin los estelares Ben Simmons y Joel Embiid y tendrán el mínimo de ocho jugadores activos de la NBA mientras el equipo lidia con lesiones y preocupaciones por el COVID-19.

El base de los Sixers, Seth Curry, se enteró de una prueba COVID-19 positiva mientras el equipo jugaba el jueves en Brooklyn, lo que obligó al equipo a pasar un día más en Nueva York para realizar pruebas adicionales.

El entrenador Doc Rivers dijo antes del partido contra Denver que los Sixers tendrán siete jugadores disponibles y que el alero lesionado Mike Scott estará activo pero no jugará.

Rivers expresó su preocupación de que los Sixers incluso estuvieran jugando un partido con tan pocos jugadores y le preocupaba “la salud de nuestros jugadores en la cancha”.

Los jugadores disponibles son: Danny Green, Dwight Howard, Tyrese Maxey, Tony Bradley, Isaiah Joe, Dakota Mathias y Paul Reed. Embiid, Simmons, Curry y Tobias Harris son los titulares que faltan en la alineación.

Rivers dijo que Simmons tiene una lesión en la rodilla izquierda y Embiid está sufriendo un dolor de espalda.

“Ben en el juego de Brooklyn tenía algo de rigidez en la rodilla”, declaró Rivers. “Así que probablemente supimos después del partido que no jugaría esta noche. Y luego Joel empezó a quejarse de su espalda, eso empezó ayer. Y no sabíamos si estaba jugando o no, pero honestamente, con los minutos que tendríamos que preguntar, sería una locura jugar contra él esta noche“.

El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, dijo que necesita asegurarse de que su equipo no se “relaje” contra un oponente sin sus mejores jugadores.