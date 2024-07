El DRD auxilió a la Federación de Baloncesto con $99,000 para gastos de las dos Selecciones Nacionales que viajaron a París 2024

“La Federación no se queda con nada. Una vez me llega el depósito a mí, yo se lo envío a ellos. Y ya se le entregó a todos ellos. Los muchachos lo recibieron esta semana pasada, y las muchachas en junio”, dijo Ramos.

“En masculino fue una derrota dura. Sabíamos que Sudán del Sur era un equipo fuerte, pero pensábamos que íbamos a dominar el partido. No obstante, a pesar de tirar una primera mitad muy buena, no pudimos dominar la segunda… la lesión de (José) Alvarado, caímos fuera de ritmo, ellos hicieron ajustes defensivos y nosotros no tuvimos cómo ‘matchearlos’. No supimos recuperarnos para igualar la energía que presentaron ellos”, agregó Ramos sobre la derrota 90-79 del domingo.