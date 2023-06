El oficial de seguridad de los Capitanes que fue víctima de un empujón del refuerzo de los Piratas de Quebradillas, Hassan Whiteside, el lunes en la noche en la acción del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en Arecibo, continúa recluido en un hospital bajo observación del personal médico, informó el gerente general de la franquicia arecibeña, Ángel Edgardo García.

García se reservó el nombre del oficial por tratarse de una situación delicada de salud, pero sí dijo que presenta problemas de movilidad debido a la aparatosa caída que sufrió en un lateral del tabloncillo del Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, producto del empujón que recibió de Whiteside cuando luego del altercado entre el importado de los Piratas y el jugador de los Capitanes Jorge Torres, la seguridad privada del equipo local intervino automáticamente.

En un par de vídeos que circulan desde anoche en las redes sociales, se puede observar que tan pronto como Whiteside y Torres intercambian empujones sin mayores consecuencias, comienzan a intervenir otros jugadores de ambos equipos para intentar apaciguar los ánimos, seguidos por los árbitros y de inmediato los oficiales de la seguridad privada del coliseo, que lucían camisetas tipo polos, de color amarillo.

Alrededor de cinco o seis oficiales se abalanzan sobre Whiteside según se puede observar, y en el forcejeo el espigado jugador empuja primero a uno de los guardias sin mayores consecuencias. Casi al mismo instante llegó otro oficial por el lado derecho y agarra a Whiteside rodeando sus brazos, pero este se vira y lo empuja, haciéndolo caer.

Por el incidente, Whiteside fue expulsado del partido que terminaron ganando por 110-104 los Piratas en tiempo extra.

Al momento, el BSN no ha informado si habrá algún tipo de sanción adicional para Whiteside. En términos generales hay sanciones automáticas para situaciones que ocurren en cancha, incluyendo agresiones y otro tipo de actos de indisciplina.

El Nuevo Día intentó contactar sin éxito al vicepresidente ejecutivo del BSN, licenciado José Solá, en un intento por conocer si la liga emitirá alguna resolución. El actual director de torneo del BSN, José Couto, se encuentra de viaje fuera del país.

“Se le están haciendo exámenes porque no puede levantarse por el momento. Hablé con un médico que lo está atendiendo y me dice que en este momento no puede caminar por sí mismo porque cuando se levanta se marea”, explicó a El Nuevo Día, García, gerente general de los Capitanes.

“Él sufrió un cantazo a raíz de la caída, en la columna vertebral y en la cabeza… fue fuerte”, agregó García.

Tan aparatosa fue la caída que en uno de los vídeos que están circulando se escucha no solo el ruido al caer sobre el tabloncillo, sino la reacción de un fanático sentado en la fila de sillas contiguas a la cancha, que se lleva una mano a la cabeza como reacción de alarma, al tiempo que se agacha y luego parece pedir ayuda.

“Está en observación. Los médicos están trabajando porque tiene síntomas que les preocupan”.

De acuerdo a García, el oficial afectado es uno de varios que ofrece seguridad privada a los Capitanes en el Petaca Iguina, y quien es además miembro activo de la Policía de Puerto Rico.

García, por otro lado, justificó la intervención de los oficiales en el momento del encontronazo entre Whiteside y Torres, al alegar que es parte del protocolo de seguridad y que el objetivo era prevenir la entrada de público a la cancha.

“Ellos entran porque están (los jugadores Whiteside y Torres) muy cerca al público y para buscar la manera de calmar la situación y que el público no se metiera, intervinieron”, explicó García.

No obstante, cabe la pregunta en base a lo observado en los visuales, si la intervención se realizó de la manera correcta, ya que los oficiales se abalanzaron sobre Whiteside para sujetarlo.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Jugadores, licenciado Ricardo Carrillo, quien de paso fue director de torneo del BSN para la década de 1990, validó que las ligas afiliadas a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y sus respectivos equipos tienen autonomía en cuanto al manejo de la seguridad, y que lo que están obligados a cumplir al pie de la letra son los asuntos relacionados a la reglamentación del juego per sé.

Bajo esa consideración, expresó que el personal de seguridad del equipo local puede intervenir en este tipo de situaciones, pero en su opinión el mejor proceder es que con cada jugador involucrado solo intervengan personas de su mismo equipo.

El Reglamento de Torneo de la Liga, en tanto, establece la cantidad de oficiales de seguridad por partido y agrega que “el deber de seguridad aquí impuesto incluye no permitir al fanático conducta ofensiva y/o amenazante para con las personas mencionados en el párrafo anterior. Las personas que incurran en ese tipo de actuación serán expulsadas de las facilidades. A tales efectos se hará una advertencia prepartido por conducto del sistema de alta voz en todos los partidos, que será distribuida por el BSN. Esta advertencia se hará antes del brinco inicial (“jump-ball”) del partido. El Director de Torneo, o en la alternativa el Delegado Técnico, tiene autoridad absoluta para implantar esta directriz”.

Sin justificar las acciones de Whiteside, Carrillo dijo que en el calor de la situación, el involucrado puede percibir que las personas que se acercan y que él no conoce, podrían venir a agredirlo.

Ni García ni Carrillo han recibido tampoco comunicación ninguna de parte del BSN, al momento, sobre lo que ocurrirá con Whiteside y si habrá una sanción. Carrillo dijo que como representante de los jugadores, debe recibir del BSN detalles del castigo, si habrá alguno, para entonces proceder a su defensa.

“Ambos equipos tienen que tener seguridad; eso es regla. Soy de opinión que el personal de seguridad de un equipo, por ejemplo Arecibo, tiene que intervenir con el jugador de Arecibo, y el staff de Quebradillas interviene con su jugador”, dijo Carrillo.

Sin embargo, dijo que el gran problema que existe es que no hay uniformidad en el reglamento en cuanto al tema de la seguridad en las canchas, como tampoco con el tipo de sanciones por estos casos.

Dijo que algo que viene procurando desde 2022, es que se enmiende el reglamento disciplinario porque existen unas sanciones automáticas en las que no se le da oportunidad al jugador de un proceso apelativo.

“No sé si en este caso la agresión a una persona extraña amerita una sanción”, dijo Carrillo reconociendo que desconoce qué criterio será el que aplicará el BSN para este caso, ya que el reglamento de la liga sí es más claro cuando la agresión ocurre contra otro jugador o hacia un árbitro.

Bajo la regla de la FIBA, que no necesariamente aplican ligas como el BSN, en un caso como el ocurrido el lunes en Arecibo, de un encontronazo entre jugadores, solo los dirigentes pueden entrar a cancha para separar y llevarse a un lado a sus canasteros. Pero Carrillo confirmó que las ligas, y en este caso el BSN, pueden hacer variaciones a su reglamentación respecto a la seguridad.

Whiteside ha sido instrumental para que los Piratas tengan al momento el mejor récord de todo el torneo con 23-11. El centro de 34 años está liderando la liga en rebotes con 13.4 por juego, y marcha segundo en anotaciones con promedio de 21.2 puntos, detrás de su compañero de equipo, Brandon Knight (24.4).