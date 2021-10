Ponce.- Las ‘estampas’ en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens en la noche del jueves daban a entender que el veterano armador de los Leones de Ponce, Carlos Rivera, ya comenzó a despedirse del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En un esquina, Rivera firmó camisetas de fanáticos antes del juego contra los Cangrejeros de Santurce y luego en el tabloncillo se tomó una foto con sus amigos José Juan Barea, Filiberto Rivera, Ángel Daniel Vassallo y Miguel Alí Berdiel, canasteros que también se encuentran en las postrimerías de sus respectivas carreras.

Tras el triunfo 98-92 sobre Santurce, anotando los últimos cuatro puntos de Ponce en tiradas libres ante el aplauso de de la fanaticada ponceña, Rivera intercambió camisetas con Filiberto, con quien se abrazó fuertemente en el centro del tabloncillo en lo que pudo haber sido el último partido de ambos como rivales en la liga.

“Fili, José... son muchos años jugando en contra y juntos. El baloncesto nos regaló una amistad. Más que eso, una hermandad. Siempre es bueno verlos en lo que puede ser el último año de los tres, aunque sabemos que a ellos les queda mucho baloncesto”, dijo Rivera a El Nuevo Día tras el emotivo intercambio.

“En mi caso, vamos para otra etapa. Por eso este juego tuvo un poco de sabor, de sentimiento”, agregó.

De esta manera, Rivera - de 38 años y en su decimoséptima temporada en el BSN – reveló que el plan es colgar las zapatillas finalizado el torneo 2021.

“Esos son mis planes hasta ahora. Lo que quiero es terminar la temporada bien. Con salud sobre todo luego de un susto con Bayamón tras lastimarme la rodilla hace varias semanas. Ya estoy bien gracias a Dios. Quiero terminar y ver los planes que tenga Dios conmigo”, declaró Rivera, después de anotar nueve puntos con seis rebotes y cuatro asistencias en la victoria.

Por casi dos décadas, Rivera, nativo de San Germán, ha sido uno de los mejores armadores del BSN. Suma campeonatos con los Capitanes de Arecibo (2008), Indios de Mayagüez (2012) y con los propios Leones (2014 y 2015), equipo con el cual suma las últimas nueve temporadas.

Este año, Rivera milita con una nueva cepa de jugadores, que incluye a Aleem Ford, Jordan Murphy e Ismael Cruz, trío que ayudó a Ponce a clasificar a la postemporada y todavía con la oportunidad de terminar segundo en la División A.

De izquierda a derecha, Miguel Alí Berdiel, José Juan Barea, Ángel Daniel Vassallo, Filiberto Rivera y Carlos Rivera. (José Santana )

La oportunidad de seguir aportando al crecimiento de los canasteros jóvenes en el equipo es algo que lo motiva a seguir activo como jugador en la liga.

“Le he tomado un cariño, un deseo especial de trabajar con los muchachos jóvenes. No sé si es porque mi hijo se encuentra en una etapa importante en el baloncesto. Me he dedicado a trabajar con ellos y encuentro motivación en eso, aportar mi granito de arena ya que jugar me cuesta un poquito. Así que es una decisión importante porque después no te quieres arrepentir pensando que pudiste aportar un poquito más”, indicó.

Rivera se refiere a su hijo Caleb, de 15 años, que vistió la camiseta de Puerto Rico en el Premundial Sub-16 de baloncesto de Las Américas este verano.

A Ponce (17-12) le restan choques contra Fajardo, Arecibo y Quebradillas con la oportunidad de terminar segundo en la División A. Al final de la fase regular, los Leones podrían enfrentar en los cuartos de final al propio Santurce, Guaynabo o Bayamón dependiendo en cual encasillado finalicen, al igual que las posiciones finales en la División B.

Rivera apuesta a llegar lo más lejos posible en lo que sería un adiós en el tope del BSN.

“Esos son los planes con este equipo. Nos quedamos cortos en la final de 2019 con Aguada. Creo que hemos ido de menos a más. Estamos jugando bastante bien, por lapsos, pero el equipo se ve mucho mejor de lo que se veía a principio de temporada. Como dije, la misión es terminar bien y luego lo que Dios quiera”.