Uncasville, Connecticut - Cuando Vanessa Bryant tomó la mano de Michael Jordan y bajó del escenario, un cántico familiar estalló en toda la arena mientras regresaba a su asiento.

¡Kobe! ¡Kobe! ¡Kobe! “Gritó la multitud.

Con eso, fue, oficialmente, finalmente, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.

Kobe Bryant está ahora en el panteón de inmortales, junto con sus contemporáneos Tim Duncan y Kevin Garnett, protagonistas de un grupo de nueve que obtuvieron su consagración retrasada y largamente esperada el sábado por la noche, más de un año después de ser anunciada como la Clase del Salón de 2020.

“En este momento, estoy segura de que se está riendo en el cielo, porque estoy a punto de elogiarlo en público”, expresó Vanessa Bryant.

✉ Email El Salón de la Fama del baloncesto finalmente pudo exaltar este año a la Clase 2020, encabezada por la fallecida estrella de la NBA Kobe Bryant (Kathy Willens)

Escoltada por Michael Jordan, Vanessa Bryant dedicó unas emotivas palabras su esposo para exaltarlo a la inmortalidad. “Nunca habrá nadie como Kobe.Kobe era único en su clase. Era especial. Era humilde, fuera de la cancha, pero más grande que la vida”. (The Associated Press)

Michael Jordan besa la cabeza de Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, luego de dar el discurso de exaltación al Salón de la Fama. (The Associated Press)

Vanessa Bryant junto a las hijas menores de Kobe, Capri y Bianka. (Kathy Willens)

Un día antes de la ceremonia, Natalia, hija mayor de Kobe Bryant, recibió el chaleco del Salón de la Fama de su padre. (Kathy Willens)

Tim Duncan comparte risas con su excompañero de los Spurs David Robinson, quien lo presentó. (Kathy Willens)

“Este es el momento más nervioso que he estado en mi vida”, dijo Duncan durante su discurso. (Kathy Willens)

Kevin Garnett fue presentado por el exjugador y leyenda Isaiah Thomas. (Kathy Willens)

Garnett se mostró honrado se compartir el escenario con Duncan y Bryant. "Es un honor ir al Salón de la Fama contigo, hermano. Tú y Kobe". (Kathy Willens)

Y lo hizo, su vestido morado a juego con el color tradicional de Lakers de Los Ángeles, coronando la noche dando el discurso que su esposo no estaba aquí para pronunciar.

“Nunca habrá nadie como Kobe”, agregó Vanessa Bryant. “Kobe era único en su clase. Era especial. Era humilde, fuera de la cancha, pero más grande que la vida”.

A Bryant, Duncan y Garnett se unieron en la clase el dirigente tres veces campeón de la NCAA, Kim Mulkey, el entrenador dos veces campeón de la NBA Rudy Tomjanovich, la cuatro veces medallista de oro olímpica Tamika Catchings, el tres veces entrenador en ek Final Four Eddie Sutton, la ganadora de 1,000 juegos Barbara Stevens y el veterano secretario general de la FIBA, Patrick Baumann.

“Te aprecio”, le dijo Garnett a Duncan desde el escenario. “Es un honor ir al Salón de la Fama contigo, hermano. Tú y Kobe“.

Duncan se mantuvo fiel a quien es: modesto y humilde, en un día en el que su entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, se perdió un partido para ver su consagración.

“Este es el momento más nervioso que he estado en mi vida”, admitió Duncan al comenzar su discurso. “Pasé las finales, por séptimo partidos, y este es oficialmente el momento que más nervioso he estado en mi vida. He estado paseando por mi habitación todo el día, así que veamos qué pasa“.

Y como lo hacía en la cancha, se encargó de que todo saliera bien.

La totalidad de logros de esta generación es increíble.

Bryant, Garnett, Duncan y Catchings suman 58 selecciones al Juego de Estrellas. Mulkey, Tomjanovich, Sutton y Stevens suman más de 3.000 triunfos como entrenadores. Baumann es largamente reconocido por sus esfuerzos en añadir al baloncesto 3x3 al programa olímpico.

Bryant no fue el único que ingresó de manera póstuma. Sutton y Baumann lo acompañan. El hijo de Sutton, Sean Sutton dio un mensaje grabado en nombre de su padre; el hijo de Baumann, Paul y su hija Bianca, hicieron lo mismo por su padre.