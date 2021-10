Los Piratas de Quebradillas abandonaron cabizbajos la noche del martes el coliseo Rubén Rodríguez luego de quedar eliminados de los cuartos de final el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y con la incertidumbre del futuro de la franquicia en el municipio.

Un día antes del revés 99-73 en el quinto juego de la serie, el apoderado Roberto Roca expresó en una emisora de radio su descontento por la falta de apoyo al equipo de parte de la fanaticada pirata durante la temporada e insinuó una posible mudanza de la plaza tradicional.

“Se me hace difícil entender al fanático de Quebradillas. Conseguimos un campeonato, llegamos a dos finales y varias semifinales. No le puedo hacer caso a los coaches de redes sociales por qué quieren que cambie a todo el equipo. No los entiendo. Ayer jugamos de visitante (en Quebradillas) contra Bayamón”, declaró.

PUBLICIDAD

El martes en la noche, Roca declinó antes y después del encuentro abundar sobre sus comentarios hechos en Radio Once (1120 AM) y Única Radio (WNIK 1230 AM).

Quien dio cara por el equipo luego de la eliminación fue el dirigente Allans Colón, quien se alejó de las expresiones del apoderado pirata.

“Yo no me meto en ese tema”, dijo Colón sobre si la noticia afectó o no el ánimo del personal para el choque en Bayamón.

“Yo llegué aquí para los últimos 11 juegos. No permití cambio de jugadores. Hice todo lo que pude con el grupo que estaba. Pero, no creo que afectó porque practicamos ayer (lunes) y no se tocó el tema. Soy una persona que no veo redes sociales. Hay que darle crédito al equipo campeón que vinieron duro. Hicimos lo posible. Ya nos vimos cansado al final y ellos no. No creo que tenga que ver con el resultado del juego de hoy”, agregó.

Colón tomó las riendas de los Piratas luego del despido del técnico Eddie Casiano, al mando desde 2019, tras una racha de cuatro derrotas. Colón debutó el 9 de septiembre con un triunfo sobre Humacao. Jugaron para 6-6 luego de la salida de Casiano para finalizar cuartos en la División A con marca de 18-14.

Colón tiene una opción para dirigir a la escuadra en 2022.

“Esta semana nos sentamos. Eso hablamos en el camerino porque yo tengo un acuerdo en México (Mineros de Zacatecas). Entiendo que sí (vuelvo) porque en la reunión que tuvimos en el camerino todo salió bien. Vamos a darnos unos días para descansar. Veremos que pasa. Me gustaría el reto porque es una franquicia que exige campeonato todos los años. Lo mínimo semifinales. De donde vengo (Ponce), se exige eso y me gustaría tener el reto desde el principio, que los chamacos conozcan los esquemas porque cuando llegamos fue un poco atropellado”, dijo Colón.

PUBLICIDAD

El martes, los Piratas llegaron prácticamente solos, sin público quebradillano, al Rubén Rodríguez, instalación que estuvo casi toda vendida. El apoyo a Bayamón fue demasiado abrumador para Quebradillas, que luchó sin éxito para extender la serie.

Por el poco tiempo que estuvo, Colón entiende que el apoyo del seguidor pirara sí estuvo presente pese a la campaña inconsistente del conjunto norteño.

“Me pongo en los zapatos del fanático. No tirándole a mis apoderados. Perdimos un juego difícil e hicimos lo posible. Quizá al juego que se refiere (el cuarto ganado por los Piratas en el coliseo Raymond Dalmau) debió verse más apoyo. Pero cuando oyes la entrevista (radial), él se refiere a toda la temporada regular y no estuvo aquí en toda la temporada regular. Cuando estás en unos cuartos, que son Bayamón y Quebradillas, obviamente tú esperas apoyo. Quizás, moleste porque Bayamón se vio en Quebradillas y eso quizás moleste e incómoda”, recalcó.

Los Piratas perdieron la final del año pasado, barrida por los Vaqueros, en la “burbuja” montada en Río Grande. Quebradillas estuvo presente en las semifinales de 2019 y 2018 luego de ganar su último título en 2017.

En la entrevista radial, Roca indicó que sostendrá una reunión con el municipio para determinar el futuro del equipo. Quebradillas, al igual que Bayamón, Ponce, San Germán y Arecibo, pertenecen a un renglón de “Franquicias Fundadoras” en el reglamento el BSN. Roca necesita establecer “causa extraordinaria” y contar con el voto unánime de los apoderados para mover el equipo de pueblo.

Quebradillas está activo en el BSN desde 2009 en medio de cambios de apoderados y mudanza de equipos al municipio.